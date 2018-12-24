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Yeni yılı karşılarken bunları dikkate alın!

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.12.2018 12:14 | Son Güncelleme

2018‘e veda etmeye sayılı günlerin kaldığı bugünlerde 31 Aralık gecesi için planlar yapılmaya devam ediyor. Böyle özel akşamlarda insanları bir araya getiren en önemli unsur genellikle çeşitli yemeklerle süslenen gösterişli sofralar oluyor. İşte yeni yıl akşamı ve ertesi günü için uzmanlardan beslenme önerileri.

Yeni yılı karşılarken bunları dikkate alın!

Yılbaşı akşamı için hazırlanan sofralardaki leziz yemekleri reddetmek oldukça zor olabiliyor ancak bazı küçük önerileri dikkate almak bu akşamın sağlıklı geçirilmesine yardımcı oluyor. Memorial Wellness Beslenme Danışmanı Ceren Çetin, yılbaşı günü beslenmesi için önerilerde bulundu.

GÜNDÜZÜ HAFİF YİYECEK VE İÇECEKLERLE GEÇİRİN

Akşam yemeği daha kalorili yiyeceklerle geçirileceği için gündüz daha hafif beslenmek en doğru tercihlerden birisi olacaktır. Burada güne ve az kalorili yiyeceklerden oluşan bir kahvaltı ile başlanmalıdır. Öğle saatlerinde de yağsız bir çorba ya da yeşil sebzelerle hazırlanmış sebze suları içilebilir.

YEMEKLE BİRLİKTE SIVI TÜKETİMİNE DİKKAT!

Yılbaşı akşamı sadece güzel ve lezzetli yemeklere odaklanmadan sohbet etmek aynı zamanda daha yavaş yemek yenmesini sağlayacaktır. Böylece ortamın ve yenilen yemeklerin keyfi daha çok çıkarılabilir ve sindirim sistemi zorlanmamış olur. Yine yemekle birlikte sıvı tüketmek mide asidinin azalmasına ve sindirimin zorlaşmasına neden olacağından yemek sırasında sıvı tüketimi sınırlandırılmalıdır. Sıvı tüketimi yemek öncesi veya sonrasında yapılmalıdır. Masadaki yemek alternatifleri arasında öncelik karbonhidrat yerine protein ve sebzelerden yana olmalıdır. Açlık hissinin protein alternatifleriyle giderilmesi sonrasında tatmak istenen karbonhidratlara küçük porsiyonlar halinde yer verilmelidir.

ERTESİ GÜN ÖDEM ATICI ÇAYLAR TÜKETİN

Bol kalorili ve zengin bir akşam yemeğinin üzerine izlenmesi gereken en doğru alternatif yılbaşı yemeği öncesinde de olduğu gibi yine hafif bir ertesi gün geçirmektir. Buradaki seçenekler geç yapılan omlet gibi protein ağırlıklı bir kahvaltı veya koyu yeşil yapraklı sebzelerden oluşan bir çorba ya da sebze suyu olabilir.

Yeşil Su Tarifi: 1 tutam brokoli, 2 kereviz sapı, 1 yeşil elma, 4 yaprak karalahana, yarım limon ve 1 parça zencefil yıkandıktan sonra slow juicer ile suyu çıkarılır. İsteğe göre direkt bu haliyle veya maden suyu ile karıştırarak tüketilebilir.

Ayrıca ödem atıcı çaylar tüketmek de yine ağır geçen akşam yemeğinin etkilerini hafifletmeye yardımcı olmaktadır. Buradaki seçenekler güçlü ödem atıcı etkisiyle kırk kilit otu çayı veya sindirim sistemini rahatlatıcı zencefil çayı olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
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