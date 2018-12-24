Yeni yılı karşılarken bunları dikkate alın!

Yılbaşı akşamı için hazırlanan sofralardaki leziz yemekleri reddetmek oldukça zor olabiliyor ancak bazı küçük önerileri dikkate almak bu akşamın sağlıklı geçirilmesine yardımcı oluyor. Memorial Wellness Beslenme Danışmanı Ceren Çetin, yılbaşı günü beslenmesi için önerilerde bulundu.

GÜNDÜZÜ HAFİF YİYECEK VE İÇECEKLERLE GEÇİRİN

Akşam yemeği daha kalorili yiyeceklerle geçirileceği için gündüz daha hafif beslenmek en doğru tercihlerden birisi olacaktır. Burada güne ve az kalorili yiyeceklerden oluşan bir kahvaltı ile başlanmalıdır. Öğle saatlerinde de yağsız bir çorba ya da yeşil sebzelerle hazırlanmış sebze suları içilebilir.

YEMEKLE BİRLİKTE SIVI TÜKETİMİNE DİKKAT!

Yılbaşı akşamı sadece güzel ve lezzetli yemeklere odaklanmadan sohbet etmek aynı zamanda daha yavaş yemek yenmesini sağlayacaktır. Böylece ortamın ve yenilen yemeklerin keyfi daha çok çıkarılabilir ve sindirim sistemi zorlanmamış olur. Yine yemekle birlikte sıvı tüketmek mide asidinin azalmasına ve sindirimin zorlaşmasına neden olacağından yemek sırasında sıvı tüketimi sınırlandırılmalıdır. Sıvı tüketimi yemek öncesi veya sonrasında yapılmalıdır. Masadaki yemek alternatifleri arasında öncelik karbonhidrat yerine protein ve sebzelerden yana olmalıdır. Açlık hissinin protein alternatifleriyle giderilmesi sonrasında tatmak istenen karbonhidratlara küçük porsiyonlar halinde yer verilmelidir.