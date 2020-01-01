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  4. Yeni yılı kostümlerle denize girerek kutladılar  

Yeni yılı kostümlerle denize girerek kutladılar  

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 15:44 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan yerleşik yabancılar, kostümlerle denize girerek hem yeni yılı kutladı hem de yardıma muhtaç çocuklar için bağış topladı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan yerleşik yabancılar, kostümlerle denize girerek hem yeni yılı kutladı hem de yardıma muhtaç çocuklar için bağış topladı.
Fethiye'de yaşayan yerleşik yabancılar tarafından kurulan Çalış Çocuklara Yardım Derneği, Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı'nda yeni yıl etkinliği düzenledi. Giydikleri kostümlerle geri sayım sonrası denize koşan yerleşik yabancılar, 5 dakika suda kaldı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, hem yeni yılı kutlayan hem de çocuklar için bağış toplayan yerleşik yabancılar, daha sonra sudan çıkarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Grubu, plajda toplanan çok sayıda vatandaş cep telefonlarıyla görüntüledi. Dernek gönüllülerinden İngiliz Cathy Harrower, etkinliği her yıl 1 Ocak'ta düzenlediklerini söyledi. Katılımcıların giydikleri ilginç kostümlerle 5 dakika denizde kaldığını anlatan Harrower, Burada toplanan paralar, yardıma muhtaç çocukların ihtiyaçları için harcanıyor. 10 yıldır devam eden etkinliğe katılım her geçen yıl daha da artıyor dedi. Etkinliği izleyen Öznur Göktaş ise ilçede yaşayan yabancı uyrukluların Türkiye'deki yardıma ihtiyacı olanlar için etkinlik düzenlemesinin mutluluk verici olduğunu kaydetti. Elde edilen gelirin okullara ya da yardıma muhtaç çocukların sağlık giderlerine harcandığını anlatan Göktaş, yerleşik yabancıların Türklere de örnek olması gerektiğini sözlerine ekledi.

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