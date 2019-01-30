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Yeni yılı Kuran-ı Kerim okuyup dualar ederek karşıladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 22:06 | Son Güncelleme

Erzurum’da ’Binbir Hatim’ geleneğini sürdüren vatandaşlar, Ayaz Paşa Camii’nde sabah namazına kadar Kuran-ı Kerim okuyup dualar ederek yeni yılı karşıladı.Erzurum’u doğal afetlerden korumak için 485 yıl önce Pir Ali Baba tarafından başlatılan ’Binbir Hatim’ geleneği, bu yıl da sürdürüldü.

Erzurum’da ’Binbir Hatim’ geleneğini sürdüren vatandaşlar, Ayaz Paşa Camii’nde sabah namazına kadar Kuran-ı Kerim okuyup dualar ederek yeni yılı karşıladı.
Erzurum’u doğal afetlerden korumak için 485 yıl önce Pir Ali Baba tarafından başlatılan ’Binbir Hatim’ geleneği, bu yıl da sürdürüldü. Geçtiğimiz 14 Aralık’ta Pir Ali Baba Türbesi’nde Kur’an okumaya başlayan atlı hafızlar, ellerindeki Kur’an-ı Kerimler ile şehri turlayarak bu seneki ‘Binbir Hatim’leri başlatmıştı.
2019’un ilk gününde de vatandaşlar Ayaz Paşa Camii’ni doldurdu. Cami cemaati sabah namazına kadar Kuran-ı Kerim okuyup dualar ederek yeni yılı karşıladı. Kur’an-ı Kerim okunması, 19 Ocak 2019’a kadar sürdürülecek.
’Binbir Hatim’ geleneği; 19 Ocak 2019’da Ulu Cami’de erkeklere, 20 Ocak 2019’da ise aynı camide kadınlara okunacak hatim duasıyla sona erecek.

“Geleneği Pir Ali Baba başlattı”
Pir Ali Baba’nın, 1500’lü yıllarda yaşadığı tahmin diliyor. Pir Ali Baba’nın yaşadığı dönem Yavuz Sultan Selim ve oğlu Kanuni Sultan Süleyman’ın Osmanlı padişahı olduğu yıllardır. Bu dönem Osmanlı Devleti’nin yükselme ve gelişme yıllarıdır. Bu yıllar aynı zamanda ilim, sanat ve edebiyat alanında büyük gelişmelerin olduğu ve bugüne kadar gelen kalıcı eserlerin ortaya çıktığı yıllardır. Bu ortamda yetişen Pir Ali Baba, alim olup, o devrin büyük zenginlerindendir. Düzcü köyünde mutasarrıflık yapan Ali Baba, Eğer her yıl ’Binbir Hatim’ okursanız Allahu Teala bu memleketi hususiyetle zelzeleden korur diyerek maliki bulunduğu 8 köyden 4’ünün gelirini tamamen Erzurum’da yılda bir defa okunmasını ihdas ettiği ’Binbir Hatim’lere vakfetmiş ve bu hatimler o günden sonra Erzurum’da sürekli okutularak, Birinci Dünya Savaşı yıllarına kadar devam etmiştir. O yıllarda meydana gelen bazı aksamalarla okutulamayan ’Binbir Hatim’ler, bir süre sonra Erzurum Müftüsü Hacı Muhammed Sadık Solakzade ve o zamanın Erzurum milletvekillerinden Mühirzade Asım Efendi ile Zihni Bey tarafından yeniden okutulmasının temini için Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten izin aldırılarak, yeniden başlatılıp, devam etmiş ve bugüne kadar gelmiştir.

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