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  4. Yeni yılı Uludağ'da geçiren tatilciler pistleri doldurdu

Yeni yılı Uludağ'da geçiren tatilciler pistleri doldurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 16:58 | Son Güncelleme

KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da, kar yağışıyla birlikte yoğunluk başladı.

Semih ŞAHİN- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da, kar yağışıyla birlikte yoğunluk başladı. Yeni yılı Uludağ'da geçiren yerli yabancı turistler, pistlere akın etti.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ, yeni yıl itibarıyla ziyaretçi akınına uğradı. Yeni yılı Uludağ'da geçiren yerli- yabancı turistler ve günübirlikçiler, pistlere akın etti. Yoğun kar yağışı ve fırtınaya rağmen pistleri dolduran ziyaretçiler, kayak yapmanın keyfini çıkardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Uludağ'daki kar kalınlığını 35 santimetre olarak açıkladı. Hava sıcaklığı ise bugün itibarıyla sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldü.
'DÜKKANIMI KAPATTIM ULUDAĞ'A GELDİM'
Tatil için Eskişehir'den Uludağ'a geldiğini belirten Kıymet Berber, "Uludağ'a bir kez daha gelmiştim ama kayak pistine ilk kez geliyorum. Kayak öğrenmeye çalışıyorum. Tatili değerlendirmek için dükkanımı kapatıp Uludağ'a geldim" dedi.
Kayak öğrenmeye çalıştığını belirten Yasemin Yıldırım "Eskişehir'den geliyorum. İlk defa geldim. Burası çok güzel. Düşe kalka kayak öğrenmeye çalışıyorum. 2020'nin ilk günü burada çok güzel" diye konuştu.

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