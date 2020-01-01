HABER
  4. Yeni yılın ilk bebeği "rızkıyla" geldi

Yeni yılın ilk bebeği "rızkıyla" geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 01:47 | Son Güncelleme

Samsun'da yeni yılın ilk bebeği Akın Hüseyin sayesinde işsiz baba iş imkanına kavuştu

Samsun Sosyal Bilimler Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni yılın ilk bebeği Akın Hüseyin babasına şans getirdi.

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine akşam saatlerinde gelen Pınar Türe'nin, yeni yılın ilk dakikalarında normal doğumla erkek çocuğu oldu. Akın Hüseyin ismi verilen 3 kilo 150 gram ağırlığındaki bebek, yeni yılda hastanenin ilk bebeği oldu.

Samsun Valisi Osman Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türe ailesini ve bebeği hastanede ziyaret etti.

Ziyaret esnasında baba Mustan Türe'nin işsiz olduğunu öğrenen Başkan Demir, babayı iş imkanına kavuşturacaklarını belirterek, bebeğin rızkıyla dünyaya geldiğini dile getirdi.

Baba Türe ise basın mensuplarına, Çorlu'da çalıştığı iş yerinin kapanması nedeniyle işsiz kaldığını ifade ederek, "Oğlum dünyaya rızkıyla geldi. Yeni yılın ilk bebeği olmasının yanı sıra bizi ziyarete gelen valimiz ve belediye başkanımız bana iş sözü verdi. Hem çocuğumun dünyaya gelmesinden hem de iş imkanına kavuştuğum için çok mutluyum." dedi.

Vali Kaymak ve Demir, yılın ilk bebeği ve annesine altın hediye etti.

Yeni yıla kar banyosu yaparak girdi Yeni yıla kar banyosu yaparak girdi
Bakan Selçuk yeni yılın ilk bebeğine "Büşra" ismini verdiBakan Selçuk yeni yılın ilk bebeğine "Büşra" ismini verdi
Sakarya’da 2020’nin ilk bebeği 2 dakika sonra dünyaya geldiSakarya’da 2020’nin ilk bebeği 2 dakika sonra dünyaya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bebek Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir Samsun Vali Osman Kaymak

En Çok Okunan Haberler

70 milyon hazineye devretti

70 milyon hazineye devretti

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

Selin Kartal cinayetiyle ilgili flaş gelişme! 2 kişi tutuklandı

Selin Kartal cinayetiyle ilgili flaş gelişme! 2 kişi tutuklandı

Ankara'da yakalandılar! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

Ankara'da yakalandılar! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Eski futbolcu intihar etti

Eski futbolcu intihar etti

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı!

Erdoğan'dan yeni yıl mesajı!

Maden işçileri yerin metrelerce altında yeni yıla girdi

Yerin metrelerce altında yeni yıla girdiler!

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

Adıyaman'da kumar operasyonu: Gözaltılar var!

Adıyaman'da kumar operasyonu: Gözaltılar var!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2020 yılının ilk bebeğini ziyaret etti!

2020 yılının ilk bebeği dünyaya geldi!

İstanbul'da nefes kesen havai fişek gösterisi! 2020'ye böyle merhaba dediler!

Nefes kesen gösterilerle hoşgeldin 2020!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.