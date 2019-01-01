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Yeni yılın ilk bebeğine Recep Tayyip ismi verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.01.2019 08:24 | Son Güncelleme

Kayseri'de, saat 00.01'de doğan yeni yılın ilk bebeğine Recep Tayyip ismi verildi.

Yeni yılın ilk bebeğine Recep Tayyip ismi verildi

17 yıllık evli Kazım ile Hörmet Dede çiftinin 3'üncü çocukları Kayseri Şehir Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği'nde saat 00.01'de 3 kilo 970 gram olarak dünyaya geldi.

Doğum sonrası AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu aileye tebrik ziyaretinde bulundu.

Ziyarette bebeğe altın ve çeşitli hediyeler verildi. Bebeğe ise Recep Tayyip ismi konuldu. Anne Hörmet Dede, 3'üncü çocuğunu dünyaya getirdiği için mutlu olduğunu söyledi. Baba Kazım Dede ise, 3'üncü kez baba olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, isminin Recep Tayyip olacağını belirtti. (DHA)

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