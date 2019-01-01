Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

KIRIKKALE/KAYSERİ/KIRŞEHİR (AA) - Kırıkkale, Kayseri ve Kırşehir'de 2019 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve beraberindekiler, Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yeni yılın ilk dakikalarında doğum yapan Burçin Keyvan'ın bebeği Aysel Mira Keyvan ve Züleyha Yeşilyurt'un bebeği Sıraç Yeşilyurt'a altın taktı.

Belediye Başkanı Saygılı, Aysel Mira Keyvan'ın kulağına ezan okuyarak bebeğe ismini koydu.

Vali Sezer de hastane çalışanlarına karanfil verdi.

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye için 2019'un 2018 yılından daha güzel olmasını temenni etti.

Vali Sezer ve beraberindekiler ayrıca Cumhuriyet Polis Merkezi, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Kırıkkale-Ankara kara yolu kontrol noktasında bulunan ekipleri ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışanları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

- Kayseri

Kayseri Şehir Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği'nde saat 00.01'de 3 kilo 970 gram dünyaya gelen bebeğe Recep Tayyip adı verildi.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç ile İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, 17 yıllık evli Hörmet-Kazım Dede çiftinin üçüncü bebeklerine altın taktı.