HABER

Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 01:39 | Son Güncelleme

Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

KIRIKKALE/KAYSERİ/KIRŞEHİR (AA) - Kırıkkale, Kayseri ve Kırşehir'de 2019 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve beraberindekiler, Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yeni yılın ilk dakikalarında doğum yapan Burçin Keyvan'ın bebeği Aysel Mira Keyvan ve Züleyha Yeşilyurt'un bebeği Sıraç Yeşilyurt'a altın taktı.

Belediye Başkanı Saygılı, Aysel Mira Keyvan'ın kulağına ezan okuyarak bebeğe ismini koydu.

Vali Sezer de hastane çalışanlarına karanfil verdi.

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye için 2019'un 2018 yılından daha güzel olmasını temenni etti.

Vali Sezer ve beraberindekiler ayrıca Cumhuriyet Polis Merkezi, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Kırıkkale-Ankara kara yolu kontrol noktasında bulunan ekipleri ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışanları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

- Kayseri

Kayseri Şehir Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği'nde saat 00.01'de 3 kilo 970 gram dünyaya gelen bebeğe Recep Tayyip adı verildi.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç ile İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, 17 yıllık evli Hörmet-Kazım Dede çiftinin üçüncü bebeklerine altın taktı.

- Kırşehir

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde normal doğumla saat 00.02'de dünyaya gelen bebeğe ise Erdal ismi verildi.

İl Sağlık Müdürü Suat Türkoğlu, Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Avcu ve diğer sağlık kurumlarının yetkilileri, doğumun ardından Gülendam ve Sıddık çiftini ziyaret ederek, aileyi tebrik etti.

Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi<br />

Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi<br />

Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi<br />

Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi<br />

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
İBB Başkanı Uysal, itfaiye görevlileriyle sohbet ederken yangın alarmı geldiİBB Başkanı Uysal, itfaiye görevlileriyle sohbet ederken yangın alarmı geldi
Samsun'da 2019'un ilk bebeğiSamsun'da 2019'un ilk bebeği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bebek çeyrek altın kırıkkale yeni yıl

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den çok önemli uyarı! Yılın ilk günü...

Meteoroloji'den çok önemli uyarı! Yılın ilk günü...

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

2019'a dikkat! Bu olaylar meydana gelecek

2019'a dikkat! Bu olaylar meydana gelecek

Resmen açıklandı! Burak Yılmaz...

Resmen açıklandı! Burak Yılmaz...

İkisi birlikte anlattı! ' Bunu insan yapmaz'

İkisi birlikte anlattı! ' Bunu insan yapmaz'

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Reina katliamında ölenler çiçekler ile anıldı

Reina katliamında ölenler çiçekler ile anıldı

İstiklal Caddesi'nde şüpheli çanta alarmı!

İstiklal Caddesi'nde şüpheli çanta alarmı!

Meteoroloji'den çok önemli uyarı! Yılın ilk günü...

Meteoroloji'den çok önemli uyarı! Yılın ilk günü...

Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri arttırıldı!

Taksim'de hareketlilik! Tek tek arandılar

2019'a dikkat! Bu olaylar meydana gelecek

2019'a dikkat! Bu olaylar meydana gelecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.