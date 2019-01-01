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Yeni yılın ilk dakikalarında uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.01.2019 01:27 | Son Güncelleme

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, yeni yılın ilk dakikalarında Aksu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Yeni yılın ilk dakikalarında uyuşturucu operasyonu

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, yeni yılın ilk dakikalarında Aksu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Vali Karaloğlu'na eşlik eden İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, narkotim ekiplerinin yılın ilk dakikalarında yaptığı operasyonda 5 bin ecstacy uyuşturucu hap ve 2 kilogram ele geçirdiği bilgisini verdi.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yeni yılın ilk dakiklarında Aksu ilçesi Yeşilkaraman Jandarma Karakolu'nu ziyaret etti, görev başındaki jandarma personelinin yeni yılını kutladı. Vali Karaloğlu'na ziyaretine eşlik İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotim ekiplerinin gerçekleştirdiği bir uygulamada 5 bin ecstacy uyuşturucu hap ve 2 kilogram skunk ele geçirdiği bilgisini verdi. İl Emniyet Müdürü Ulucan'ı tebrik eden Vali Karaloğlu, telefonla aradığı görev başındaki narkotim ekiplerini de başarılarından dolayı kutladı.
Yeni yılın ilk uyuşturucu icraatının haberini aldıklarını ve güvenlik güçlerinin görevi başında olduğunu vurgulayan Vali Karaloğlu, “Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotim ekiplerinden 2019 yılının ilk icraat sonucu geldi. Arkadaşlarımız yaptıkları bir çalışmada 5 bin adet ecstacy hap, 2 kilogramda skunk ele geçirmişlerdir. Güvenlik güçlerimiz uyumuyor, ayakta ve görevlerinin başındalar" dedi.

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Yeni yılın ilk dakikalarında uyuşturucu operasyonu

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