Yeni yılın ilk dakikasında Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı!

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları, İdlib kent merkezine ile Kefer Secne köyüne gece yarısından itibaren 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi.

İdlib'e şiddetli saldırılar devam ederken, kentte siren sesi duyuldu.

Bu arada, Esed rejimi de Bidame beldesine top, havan ve roket gibi karadan karaya atış yapan silahlarla saldırıyor.

Saldırılara ilişkin henüz ölü yaralı bilgisi bulunmuyor.

İDLİB'TE SON DURUM

Esed rejimi ve destekçisi İran ile Rusya, İdlib'in güneydoğusunda 20 Aralık'ta başlattıkları kara operasyonunu da sürdürüyor. Beşşar Esed rejimi ve destekçileri 40 yerleşimi ele geçirmişti. Daha sonra muhaliflerin başlattığı karşı koyma operasyonunda 7 yerleşimi geri alarak rejimin ele geçirdiği yerleşimlerinin sayısı 33'e düşmüştü.

Öte yandan, kasım ayı başından bu yana yerinden edilen sivil sayısı 284 bine yükseldi.

Siviller, nispeten daha güvenli gördükleri Suriye-Türkiye sınırı hattındaki kamplara, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan bölgelere göçüyor. (AA)

