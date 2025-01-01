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Yeni yılın ilk günü feci olay! Çalılıktan gelen sesi domuz zannedip ateş etti, akrabasının ölümüne neden oldu

01.01.2025 23:22
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Adana'da av sırasında çalılıktan gelen sesi domuz zannederek ateş açtığı öne sürülen 20 yaşındaki Yusuf U., akrabası olan 59 yaşındaki Doğan Açıkgöz'ü vurarak, ölümüne neden oldu.

Yeni yılın ilk günü feci olay! Çalılıktan gelen sesi domuz zannedip ateş etti, akrabasının ölümüne neden oldu

Olay, yeni yılın ilk günü saat 09.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Küçükçınar Köyü'nde meydana geldi. Yusuf U. ve akrabası Doğan Açıkgöz, arkadaşlarıyla birlikte sabahın erken saatlerinde Küçük Çınar Köyü'ne domuz avlamaya gitti. Yaklaşık 3 saat boyunca avlanan grup, çeşitli yönlere dağıldıktan sonra bir süre keşif yaptı. Yusuf U., gruptakilerin keşif yaptığı sırada 30 metre uzaklıktaki çalılardan gelen sesi domuz zannederek av tüfeğiyle ateş açtı.

Yusuf U., ateş ettiği yere bakmaya gittiğinde Doğan Açıkgöz'ü yere yığılmış vaziyette buldu. Olayı fark eden arkadaş gurubunun durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Açıkgöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Açıkgöz'ün cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Burada otopsisi yapıldıktan sonra yakınlarına teslim edilen Açıkgöz'ün cenazesi, son yolculuğuna uğurlandı.

Gözaltına alınan Yusuf U.'nun sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Adana akraba
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