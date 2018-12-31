Yeni yılın ilk günü Kuzey Ege'de seferler aksayacak

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de yeni yılın ilk gününde deniz ulaşımında aksamalar yaşanacak.

Alınan bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren başlayacak fırtınanın yarın gün boyu etkili olması bekleniyor. Fırtına nedeniyle Kuzey Ege'deki Gökçeada ve Bozcaada'ya yönelik deniz ulaşımında aksamalar yaşanacak. Buna göre, yarın Kabatepe ile Gökçeada arasındaki tüm seferler fırtına nedeniyle iptal edildi.

Geyikli'den Bozcaada'ya saat 07.15 ve 10.00'da, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 08.00 ve 11.00'de düzenlenecek seferler de aynı gerekçeyle geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ yetkilileri, diğer hatlardaki ulaşımın sağlandığını, iptal hatlardaki seferlerin ise fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından normale döneceğini bildirdi.

Meteoroloji yetkilileri ise fırtınanın saatteki hızının 55 ila 70 kilometreye ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

