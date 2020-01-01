HABER
  4. Yeni yılın ilk günü Ulucami doldu taştı, trafik kilitlendi

Yeni yılın ilk günü Ulucami doldu taştı, trafik kilitlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 09:29 | Son Güncelleme

Yeni yılın ilk sabah namazında Bursa Ulucami’de binlerce kişi buluştu.

Yeni yılın ilk sabah namazında Bursa Ulucami’de binlerce kişi buluştu. Bursa Müftüsü İzani Turan’ın kıldırdığı sabah namazının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara çorba ikramı yaptı.
2020 yılının ilk sabah namazında Bursalılar Ulucami’ye akın ettiler. Namazın ardından ise Bursa Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara sürpriz yaşattı. Sabah namazına katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vatandaşlara kendi elleriyle çorba ikram etti.
Camiye araçlarıyla gelen vatandaşlar ise Atatürk Caddesi’ne park edince burada trafik bir süre en sağ şeritten verildi.

Yeni yıla kar banyosu yaparak girdi Yeni yıla kar banyosu yaparak girdi
Karga, pazar tezgahındaki cevizleri yerken görüntülendiKarga, pazar tezgahındaki cevizleri yerken görüntülendi
Ankara'da yangın faciası: 4 ölü (2)Ankara'da yangın faciası: 4 ölü (2)
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski futbolcu intihar etti

Eski futbolcu intihar etti

Erdoğan Bakan Soylu'nun telefonundan seslendi!

Erdoğan Bakan Soylu'nun telefonundan seslendi!

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

Yer: İstiklal Caddesi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu!

Yer: İstiklal Caddesi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu!

Yılbaşı kutlamasında kan aktı

Yılbaşı kutlamasında kan aktı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
80 milyon TL'lik büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

19 yaşındaki Youtuber sadece 6 ayda bakın ne kadar kazandı!

19 yaşındaki Youtuber sadece 6 ayda bakın ne kadar kazandı!

İstanbul'da 2020'nin ilk günü yollar boş kaldı

İstanbul'da yollar boş kaldı!

Büyükada-Bostancı vapurunda panik anları

Büyükada-Bostancı vapurunda panik anları

Eskişehir'de geri sayım bu yıl su zammı için yapıldı

Geri sayım bu sefer zam için yapıldı

Alkollü araç kullanırken yakalanan sürücüden ilginç açıklama

Alkollü araç kullanırken yakalanan sürücüden ilginç açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.