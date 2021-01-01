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Yeni yılın ilk gününde denize koştular!

01.01.2021 14:59 | Son Güncelleme:
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Yeni yılın ilk gününde denize koştular!

Sokağa çıkma kısıtlamasının bu sabah bittiği Antalya'nın dünyaca ünlü plajı yabancı turistlerin akınına uğradı. Konyaaltı Sahili'ne gelen onlarca kişi deniz ve güneşin keyfini çıkardı.

İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ile gönderdiği 4 günlük yılbaşı kısıtlama genelgesi sonrası Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi, Antalya’da yeni yılın ilk gününe sakin girdi. Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte polis ekipleri denetimlerini sürdürdü.

SAHİLİN TADINI ÇIKARDILAR

Antalya İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla turistler de dahil olmak üzere dün akşam saat 21:00 ile bu sabah saat 10:00 saatleri arasında Konyaaltı sahilinin de aralarında bulunduğu bazı alanlara girme yasağının sona ermesiyle birlikte turistler soluğu sahilde aldı. Genel kısıtlamadan muaf tutulan yabancı turistler sahilin tadını çıkardı.

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DENİZE GİRİP GÜNEŞLENDİLER

Sahilde bazı turistler güneşlenirken, bazıları da denize girip yılın ilk deniz keyfini gerçekleştirdi. Bol bol hatıra fotoğrafları çekinen turistler, yürüyüş de yaptı.

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İHA

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