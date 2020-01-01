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  4. Yeni yılın ilk gününde Erciyes'te kayak yaptılar

Yeni yılın ilk gününde Erciyes'te kayak yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 17:58 | Son Güncelleme

KIŞ turizminin merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'inde, yerli ve yabancı turistler yeni yılın ilk gününde kayak yaptı.

KAYSERİ, (DHA)- KIŞ turizminin merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'inde, yerli ve yabancı turistler yeni yılın ilk gününde kayak yaptı.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi yeni yılın ilk gününde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Turistler Erciyes'te kayak, kızak ve snowboard yapma imkanı buldu. Kayak merkezinde bulunan işletmelerde de yoğunluk yaşandı. Turistler ayrıca, aileleri ile birlikte teleferiğe binerek, tatilin tadını çıkarttı.

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