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Yeni yılın ilk gününde faciadan dönüldü

01.01.2021 14:58 | Son Güncelleme:
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Yeni yılın ilk gününde faciadan dönüldü

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Namık Kemal Bulvarı’nda yeni yılın ilk saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle bir motosiklet yandı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Namık Kemal Bulvarı’nda yeni yılın ilk saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle bir motosiklet yandı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Olay, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Namık Kemal Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı gece 3.30 civarında bir motosiklet alev aldı. Yangından çıkan alevleri gören çevredeki vatandaşları itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek, alev alan motosikletteki yangını eve sıçramadan söndürdü. Görgü tanıklarının ifadesine göre motosikletin kundaklandığı iddia edildi. Öte yandan, motosiklet sahibi henüz bulunamazken, araştırmalar sürüyor.

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