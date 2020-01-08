HABER
  4. Yeni yılın ilk karaciğer nakli Adana'da gerçekleştirildi

Yeni yılın ilk karaciğer nakli Adana'da gerçekleştirildi

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.01.2020 13:50 | Son Güncelleme

ADANA'da karaciğer yetmezliği ile mücadele eden Mehmet Keskinkılıç (52) Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gecede gerçekleştirilen operasyonla karaciğer nakli oldu.

ADANA, (DHA)- ADANA'da karaciğer yetmezliği ile mücadele eden Mehmet Keskinkılıç (52) Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gecede gerçekleştirilen operasyonla karaciğer nakli oldu. Türkiye'de yeni yılın ilk nakli yapılan Keskinkılıç, organ bağışı çağrısı yaptı.
Merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde oturan Mehmet Keskinkılıç yaklaşık bir yıldır karaciğer yetmezliği nedeniyle Balcalı Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nde tedaviye alındı. Nakilden başka çaresi kalmayan Keskinkılıç nakil sırasına girdi. Keskinkılıç için uygun karaciğer haberi 31 Aralık 2019'da hastanede beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın yakınlarından geldi. Ailenin bağış yapma kararı üzerine yeni yıl programlarını yarıda kesen Balcalı Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı'n da görevli Doç. Dr. Tolga Akçam, Dr. Abdullah Ülkü, Dr. Gökhan Sarıtaş'tan oluşan ekip Mehmet Keskinkılıç'ı yeni yılın ilk saatlerinde nakil için operasyona aldı. Başarılı geçen operasyonla birlikte Keskinkılıç'ın değerleri de normale döndü.
Yeni bir yıla karaciğer nakli ile girdikleri belirten Doç. Dr. Tolga Akçam, "Bu naklin aynı zamanda Türkiye'de yeni yılın ilk karaciğer nakli oldu. Nakil başarıyla gerçekleştirildi. Hastamızın sağlık durumu normale döndü" dedi. Akçam, karaciğer nakillerinin Türkiye'de başarı oranının son derece yüksek olduğunu da belirterek, "Karaciğer nakillerinde başarı yüzde 90-95 oranında. Hatta nakil için yurtdışından hastalar bile artık Türkiye'yi tercih ediyor" dedi.
Yeni yılla beraber karaciğer nakli ile hayata tutunan Mehmet Keskinkılıç ise organ bağışı çağrısı yaptı.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş! Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş!
Kaburgalarınızın altında şiddetli bir ağrı hissediyorsanız...Kaburgalarınızın altında şiddetli bir ağrı hissediyorsanız...
DÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Kadiroğlu’ndan organ bağışı çağrısıDÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Kadiroğlu’ndan organ bağışı çağrısı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Asker tıraşı oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

Asker tıraşı oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Isırgan otunun faydaları nelerdir? Isırgan otu neye iyi gelir?

Isırgan otunun faydaları nelerdir? Isırgan otu neye iyi gelir?

Çocuklarda diş eti şişmesi neden olur?

Çocuklarda diş eti şişmesi neden olur?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Parkinson hastalığı nedir? Parkinson belirtileri nelerdir? Parkinson tedavisinde beyin pili etkili mi?

Dikkat! Ellerinizdeki titremeler artmaya başladıysa...

Taş hastalığı nedir? Taş hastalığı belirtileri nelerdir?

Kaburgalarınızın altında şiddetli bir ağrı hissediyorsanız...

İdrar kaçırma ameliyatı kesin çözüm mü?

İdrar kaçırma ameliyatı kesin çözüm mü?

Prostat kanseri tanısı nasıl konulur? Prostat kanseri tanısında mr füzyon biyopsi yöntemi

Erkekler dikkat! Erken tanı hayati önem taşıyor

Burun estetiğinde 3D tasarım

Burun şeklinize kendiniz karar verin

Uyuz nasıl bulaşır? Uyuz tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenler

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.