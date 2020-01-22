Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Tüm gözler Ali Babacan liderliğinde kurulması beklenen yeni partiye çevrilmişken, 2020 yılının ilk siyasi partisi bir iş insanı tarafından kuruldu.

İş insanı Bedri Yalçın liderliğindeki Anadolu Birlik Partisi (ABP) 2 Ocak 2020 tarihinde yaptığı başvuruyla resmileşti. ABP, Yargıtay’ın faaliyette bulunan siyasi partiler listesinde 82. parti olarak yer aldı.

Gazete Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre, AK Parti’de uzun yıllar siyaset yaptıktan sonra 2014 yerel seçimlerinde Doğru Yol Partisi'nden Antalya Kemer Belediye Başkan adayı olan Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı iş insanı Bedri Yalçın, 2 Ocak’ta resmen kurulan partinin teşkilatlanma sürecinin yoğun olarak devam ettiğini söyledi.

DERNEKTEN PARTİYE



‘Anadolu Birliği Derneği’ üzerinden çalışma yürüttüklerini ifade eden Bedri Yalçın, sivil toplum kuruluşlarının alanlarının daraltıldığına dikkat çekerek, “Biz de dernek çatısı altında yaptığımız faaliyeti bir adım öteye götürerek partiyi oluşturmaya karar verdik ve “Şimdi başka şeyler söylemek lazım” sloganıyla 2020 yılının ikinci gününde partimizi kurduk” dedi.

