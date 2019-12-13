Yeni yılın kış modası

Yeni yıl için kadın ve erkek için yepyeni koleksiyonlar rafları süslemeye başladı.

Yeni yıl ile birlikte gardırobunu yenilemek isteyenler için DeFacto, şıklığı ile göz kamaştıran bir koleksiyon hazırladı. Marka 2020 Kış Koleksiyonu ile kadın ve erkek için sezonda şıklığın öncü parçası mont ve kabanlardan, elbiselere ve gömleklere, pantolon ve slopetlerden, bot ve aksesuarlara kadar birçok alternatif sunuyor. Kadife ve süetlerin ön plana çıktığı koleksiyon da pelüş ve kürkler birçok parçada kendini gösteriyor.

Kış mevsimine tarzını yansıtmak isteyenlerin en önemli parçası mont ve kabanlar bu sezonda yüksek enerjisi ile dikkat çekiyor. Spor şıklığın vazgeçilmezi rengarenk şişme montlar gönülleri fethediyor. Asi havasıyla deri ceketler stiliyle fark oluşturmak isteyenlerin tercihi oluyor. Sıcacık tutmasının yanı sıra her mekanda şıklığıyla tüm dikkatleri üzerine çeken kaşe ve kaşmir kabanlar bu yılda zirvedeki yerini koruyor. Klasikleşmiş ekoseler, vahşi doğadan ilham alınan leopar ve zebra desenleri ve trençkot modelli kabanlar kombin alternatifleri sunuyor. Yumuşacık dokusuyla kadifeler ve geri gelen kürkler tüm iddiasıyla göz kamaştırıyor.

Dış giyimin yanı sıra soğuk mevsimde mükemmel şıklık için boğazlı örgü kazaklar midi etekle birlikte çizme ve botlarla kombinleniyor. Erkekler ise şıklığın vazgeçilmez parçası gömlek ve sweatshirt kombinleriyle bu sezonda tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Her tarz ve zevke uygun alternatifler sunan 2020 Kış Koleksiyonu, markanın mağazalarında ve internet adresinde satışa çıkarıldı.

