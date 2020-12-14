“Yeni Yoğun Bakım Üniteleri Açmak Çözüm Değil”

Türkiye’de, Corona virüsü salgını kış aylarının gelmesiyle birlikte beklendiği üzere hız kazandı. Bu durum hastanelerdeki, hasta yükünü arttırdı. Özellikle yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısının artması, bu konudaki sıkıntıları da daha da ön plana çıkardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftaki basın toplantısında illerdeki yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranlarına dikkat çekti. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde hastanelerin yoğun bakım doluluk oranları yüzde 70’lerin üzerinde. Samsun ve Hatay’da bu oran yüzde 80’leri de aşmış durumda.

Türkiye Yoğun Bakım Derneği de geçen hafta içerisinde bir basın açıklamasıyla yoğun bakımlardaki duruma dikkat çekti. Dernek, altı maddeyle sıraladığı sorunlarını dile getirirken “Yoğun bakımlarda uçurumun kenarındayız” ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Deniz Heppekcan, VOA Türkçe’nin konuyla ilgili sorularını yanıtladı. Ağır bir iş yükü altında olduklarını söyleyen Dr. Heppekcan, yeni yoğun bakım üniteleri açmanın çözüm olmadığını, yoğun bakımda çalışacak kalifiye personel sıkıntısı bulunduğuna dikkat çekti. Heppekcan, Corona virüsü enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakıma yatan hastaların ölüm riskinin yüzde 70-80’lerde hesaplandığını da belirtti.

VOA Türkçe

