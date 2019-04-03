"Yeni yöntemler sayesinde kanserin tedavi edilebilir bir hastalık haline gelecek"

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Türken, kanser görülme sıklığının artacağını ancak yeni yöntemler sayesinde kanserin tedavi edilebilir bir hastalık haline geleceğini söyledi. Kanser görülme sıklığındaki seyrin bu şekilde devam etmesi halinde 2030’da 22 milyon yeni kanser tanısı konulacağı öngörülüyor. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Dairesi Başkanlığı’nın verilerine göre; Türkiye’de her yıl yaklaşık 163 bin yeni kanser tanısı konuyor. Erkeklerde akciğer, prostat ve kolorektal kanser; kadınlarda meme, tiroit ve kolorektal kanseri ilk üç sırada. Her sekiz kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Kanserin türleri ve son tedavi yöntemleri konusunda yaptığı çalışmalarla tanınan Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Türken, kanserle ilgili doğru bilinen yanlış inanışlar konusunda da uyarıda bulundu.

Prof. Dr. Orhan Türken, kanser görülme sıklığının artacağını ancak yeni yöntemler sayesinde kanserin tedavi edilebilir bir hastalık haline geleceğini söyledi.

"Kanser tarih olmayacak"

Prof. Dr. Türken kansere yakalanma hızının daha da artacağını belirtirken, "Kanser tarih olmayacak, gelişen tedavi yöntemleri sayesinde tedavi edilebilir bir hastalık haline gelecek. Erken tanı kanser tedavisinde başarının en temel anahtarıdır. Kanserin cerrahi tedavisinde ameliyat yöntemlerinde iyileşmeler var. Örneğin meme kanserinde eskiden organın tümü alınırdı. Şimdi kısıtlı cerrahi uygulanıyor. Işın tedavisinde akıllı füzeler gibi hedefi takip eden, şaşırmayan yöntemler gündemde. Kemoterapi olarak bilinen sistemik tedavilerde de klasik kemoterapinin yerini akıllı moküller yani hedefe yönelik ilaçlar ve immünoterapi almaya başladı. Akıllı moleküller ise kanser hücrelerinin dış zarındaki reseptörlere bağlanarak hücrenin çoğalmasını engelliyor". Yakalanmamak mümkün mü?

Prof. Dr. Türken, kanser rakamlarındaki artışını ’doğal beslenmeden uzaklaşılarak katkı maddeli gıdaların tercih edilmesi’, ’hareketsiz yaşam tarzı’, ’hava ve çevre kirliliği’ ve ’sigara’ gibi nedenlere bağlarken yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

"Sağlıklı beslenin, katkı maddeli yiyeceklerden uzak durun.

Obezite kanser ile yakından ilişkili. Düzenli egzersiz onkolojik açıdan da koruyucu.

Sigarayı bırakın. Elektronik sigara kullanımı da risklidir.

Güneşin zararlı ışınlarından korunun.

Uyku düzenine dikkat edin, özellikle melatonin hormonunun salgılandığı 23.00-03.00 saatleri arasında uykuda olun.

Bedeninizin disiplini olsun. Aynı saatte yatıp kalkın ve öğün saatleriniz belli olsun".