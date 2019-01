Yeni yüzyılın eğitim girişimcisi bir üniversite öğrencisi

Eğitim sisteminde tespit ettiği aksaklıklara yönelik geliştirdiği çözümlerle elde ettiği başarılarından dolayı 2018 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü tarafından “Yılın Genç Girişimcisi” ödülüne layık görülen İstanbul Esenyurt Üniversitesi Psikoloji 4. sınıf öğrencisi Cihan Buğdaycı, eğitim alanında yaptığı girişimlerin büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

Geniş kitlelere kitap okuma alışkanlığını kazandırma amacıyla 2015 yılında “Kitaplaşan İnsanlar Projesi” ile Türkiye’de kitap okuma seferberliği başlatarak çalışmalarına ilk adımı attığını belirten Buğdaycı, serüvenini şu ifadelerle anlattı: “İlk zamanlarda 8 ay boyunca “Kitaplaşan İnsanlar Projesi” herhangi bir katılım toplayamadı ancak pes etmeden çalışmalarımı sürdürerek yenilikçi sistemler geliştirdim. Çalışmalarım 3 yıl gibi kısa bir süre içerisinde Türkiye’de 32 il, dünya genelinde ise Afganistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Rusya ve Almanya olmak üzere 5 farklı ülkede faaliyet gösteren bir projeye dönüştü. Ekibimle birlikte çeşitli dönemlerde köylerde kütüphaneler kurarak, buralarda öğrenim gören öğrencilerin okul ihtiyaçlarını giderecek önemli sosyal sorumluluk çalışmaları yürüttük” dedi.

İlham verici fikirler sıra dışı konuşmalarla birleşiyor

Türkiye’de yaşayan genç nüfusun özellikle topluluk önünde konuşmaktan çekindiğini ve bu kitlelere topluluk önünde kendilerine güvenerek konuşma gerçekleştirmeleri için “Big Passions” isimli konsepti kurduğunu kaydeden Buğdaycı, “Big Passion konseptindeki temel amaç; gençlerin ilham verici fikirlerini sıra dışı konuşmalarla birleştirmek suretiyle topluluk önünde kendilerine güvenerek anlatmalarını sağlamak ve böylelikle konuşmak için gereksinim duyacakları sahneleri, sahip oldukları kabiliyetler doğrultusunda tasarlayabilmektir” diye konuştu.

“Ülkemiz 21. yüzyılda gençlerle farklı bir Türkiye olacak”

Dünyada söz sahibi olacak gençlerin Türkiye’den yetişmesi amacıyla 2018 yılında “Hayali Olan Liseli” girişimini uygulamaya geçirdiğini ifade eden Buğdaycı, “Bu projenin hedef kitlesini yalnızca eğitim alan liseli öğrencilerden seçtim. Proje kapsamında sunulan eğitimleri ise inovasyon ve girişimcilik temelli programlardan oluşturarak sıra dışı bir içerik konsepti sundum. Aynı zamanda yurdun dört bir yanında üniversiteli ve liseli öğrencilerin 21. yüzyıl dünyasını anlamaları için girişimcilik eğitimleri veriyorum. Bu girişimdeki temel amacım 21. yüzyıl becerilerini liseli öğrencilere kazandırmaktır” dedi.

“0-6 yaş çocuk eğitimini her eve ulaştırmayı hedefliyorum”

Çocuk gelişimi üzerine de araştırmalar yapan Buğdaycı, “0-6 yaş çocuk eğitiminin yeteri kadar önemsenmiyor ve her eve ulaşamıyor. Bu problemi “Kampüs 0-6” adını verdiğim bir projeye dönüştürdüm. Kampüs 0-6 Projesi ile “Hamdi Ulukaya Girişimi” isimli programa başvurdum. 7 bin 489 kişi arasından seçilerek Amerika Birleşik Devletleri’ne gidip New York’ta girişimcilik eğitimi aldım. Türkiye’ye döndüğümde ise projemi başlattım. Proje kapsamında geliştirdiğim sistemler ile 0-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik gerekli eğitimleri her eve ulaştırmayı hedefliyorum” şeklinde konuştu.

Hayata dair düşüncelerini ve fikirlerini, romandaki kahramanlar üzerinden daha büyük kitlelere ulaştırmak amacıyla yazdığı ilk kitabı olan “Varlığımın Kabul Edildiği Gün” isimli eserini 2017 yılında yayımlayan Buğdaycı, başarılarından dolayı 2018 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü tarafından “Yılın Genç Girişimcisi” ödülüne layık görüldü.