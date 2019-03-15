HABER

Yeni Zealanda’da camiye silahlı saldırı düzenlendi çok sayıda ölü yaralı var

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 06:00 | Son Güncelleme

Yeni Zealanda’da camiye silahlı saldırı düzenlendi çok sayıda ölü yaralı varBir görgü tanığının ifadelerine göre, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki bir camiye yapılan silahlı saldırıda çok sayıda insanın öldürüldüğü ve yarıların olduğu bilgisi paylaşıldı.Yeni Zealanda Polisi, silahlı saldırıyla ilgili açıklama yapmazken, Christchurch şehir merkezindeki insanların evlerinden dışarı çıkmamaları gerektiğini ve tüm okulların kapatıldığını duyurdu.Tanık Len Peneha, siyah giyimli bir adamın Mescid-i Noor Camii’ne girdiğini, çok sayıda insanı öldürdükten sonra acil servis gelmeden önce silahlı adamın kaçtığını söyledi.

Yeni Zealanda’da camiye silahlı saldırı düzenlendi çok sayıda ölü yaralı var
Bir görgü tanığının ifadelerine göre, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki bir camiye yapılan silahlı saldırıda çok sayıda insanın öldürüldüğü ve yarıların olduğu bilgisi paylaşıldı.
Yeni Zealanda Polisi, silahlı saldırıyla ilgili açıklama yapmazken, Christchurch şehir merkezindeki insanların evlerinden dışarı çıkmamaları gerektiğini ve tüm okulların kapatıldığını duyurdu.
Tanık Len Peneha, siyah giyimli bir adamın Mescid-i Noor Camii’ne girdiğini, çok sayıda insanı öldürdükten sonra acil servis gelmeden önce silahlı adamın kaçtığını söyledi. Ve ardından da camiden kaçan insanların olduğunu aktardı.

PARTNERToz haline getirip tüketirseniz...Toz haline getirip tüketirseniz...
Üniversiteli İrem Su’nun cenazesi memleketine uğurlandıÜniversiteli İrem Su’nun cenazesi memleketine uğurlandı
D100 Karayolu'nda trafik kazası: 1 ağır yaralıD100 Karayolu'nda trafik kazası: 1 ağır yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Bugünden itibaren ücretsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Bugünden itibaren ücretsiz

Zidane'ın istediği oldu, Real Madrid bombayı patlattı!

Zidane'ın istediği oldu, Real Madrid bombayı patlattı!

Türkiye'den ABD'ye sert tepki: Gerçek dışı bilgi içeriyor

Türkiye'den ABD'ye sert tepki: Gerçek dışı bilgi içeriyor

ABD'li diplomatlar Venezuela'yı terk etti

ABD'li diplomatlar Venezuela'yı terk etti

ABD sinyali verdi! Gerilim çıkaracak hamle

ABD sinyali verdi! Gerilim çıkaracak hamle

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyurken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Akılalmaz olay! 10 yaşlarındaki çocuğuna araç kullandırdı, 'polisi boş ver' dedi

10 yaşlarındaki çocuğuna araç kullandırdı, 'polisi boş ver' dedi

Mersin'de tahralı dehşet! Her detayı kan dondurdu

Mersin'de tahralı dehşet! Her detayı kan dondurdu

Çöpün önündeki tabutu gören dondu kaldı!

Çöpün önündeki tabutu gören dondu kaldı!

Taksim'de oteldeki olayda ölü sayısı yükseldi

Taksim'de korkunç olay! Ölü sayısı arttı

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.