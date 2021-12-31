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Yeni Zelanda, 2022’ye havai fişek gösterileriyle girdi

31.12.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Zelanda, 2022 yılına giren ilk ülkelerden biri olurken, halk bu yıl da Covid-19 kısıtlamaları kapsamında havai fişek gösterileriyle yeni yıla “merhaba” dedi.

Yeni Zelanda, Samao, Tongo ve Kiribati Adaları’nın ardından yeni yıla ilk giren ülkelerden biri oldu.

GÖSTERİ 10 DAKİKA SÜRDÜ

TSİ saatiyle 14.00’de 2022 yılına giren Yeni Zelanda’da havai fişek gösterileri düzenlendi. Auckland’da Sky Tower Kulesi ve Harbour Köprüsü geri sayımın ardından yeni yılın ilk saniyelerinde özel ışık gösterileriyle aydınlatılırken, gösteriler yaklaşık 10 dakika sürdü.

Yeni Zelanda’dan sonra 2022’ye girecek olan ilk ülkelerden biri ise TSİ 16.00’da Avustralya olacak.

(İHA)

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Yeni Zelanda
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