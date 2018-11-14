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Yeni Zelanda açıklarında 8 metrelik gizemli canlı tespit edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 14.11.2018 04:52 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda açıklarında iki dalgıcın tespit ettiği dev bir solucanı andıran sıra dışı bir deniz organizmasının görüntüleri YouTube’da paylaşıldı.

Yeni Zelanda açıklarında 8 metrelik gizemli canlı tespit edildi

Yaklaşık 8 metre uzunluğundaki yaratığın içi boş. Yayınlanan videoda, beyazımsı ‘solucanın' kıvrılarak yavaş yavaş yüzdüğü görülüyor.

The New Zealand Herald'ın haberine göre, daha önce böyle bir şey görmediklerini söyleyen dalgıçlar, başta gözlerine inanamadıklarını ve "uzun çoraba" benzeyen organizmanın mümkün olmadığını düşündüklerini anlattılar.

Yaratığı tespit eden dalgıçlardan biri Andrew Buttle, "Çok şaşırtıcıydı ama fantastikti" dedi.

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Buttle'a göre buldukları yaratık, birlikte büyük bir vücut oluşturan Pyrosome kolonisi.

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Sadece sıcak sularda yaşayan bu kolonilerin uzunluğu 2 santimden birkaç metreye varabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelanda solucan deniz organizması youtube

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