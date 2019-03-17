HABER

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: "Cami saldırısında ölenler Çarşamba günü ailelerine teslim edilecek”

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 11:02 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda’da cami saldırısı konusunda bir basın toplantısı düzenleyen Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Pazartesi günü yapılacak Bakanlar toplantısında silah politikası dahil bazı konuların görüşüleceğini söyledi.

Yeni Zelanda’da cami saldırısı konusunda bir basın toplantısı düzenleyen Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Pazartesi günü yapılacak Bakanlar toplantısında silah politikası dahil bazı konuların görüşüleceğini söyledi. Ardern, "Silah kanununda değişiklikler olacak. Parlamento Salı günü cami saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunacak” dedi.
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, cami saldırısında hayatını kaybeden vatandaşların cesetlerinin Çarşamba gününe kadar ailelerine teslim edileceğini belirterek, Facebook gibi saldırıları canlı yayında veren sosyal medyayla ilgili konulara cevap verileceğini söyledi. Ardern, sosyal medya platformunun Yeni Zelanda’nın ötesinde geniş ulaşım alanları olan bir problem olduğunu da belirtti.
Öte yandan Facebook, 24 saat içinde saldırıyla ilgili bir buçuk milyon video görüntüsünün silindiğini de açıkladı. Facebook ayrıca, grafik içeriği olmayan gözden geçirilen bütün video türlerinin de silindiğini belirtti.
Başbakan Ardern, başbakanlığın silahlı saldırı başlamadan 9 dakika önce zanlıdan doküman aldığını, ancak belgede olayın mahalli gibi herhangi bir detayın bulunmadığını söyledi. Ardren, belgenin 2 dakika içinde güvenlik birimlerine gönderildiğini de kaydetti.
Diğer taraftan yetkililerin El Nur Camii saldırısında hayatını kaybedenlerin kimlik tespitinin kısa zamanda bitirilmesi için çalıştığı da öğrenildi.

PARTNERYaşınız kimse tahmin edemiyor! Ya siz, tahmin edebilecek misiniz?Yaşınız kimse tahmin edemiyor! Ya siz, tahmin edebilecek misiniz?
Suriyeli veli ve öğrencilere ‘Çanakkale Destanı’nı anlattıSuriyeli veli ve öğrencilere ‘Çanakkale Destanı’nı anlattı
Başkentte ev yangınıBaşkentte ev yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Orhan Gencebay'a: Müsaade ederseniz kullanırım

Erdoğan'dan Orhan Gencebay'a: Müsaade ederseniz kullanırım

İhaneti drone ile yakaladı!

İhaneti drone ile yakaladı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Beşiktaş'ta şok ayrılık

Beşiktaş'ta şok ayrılık

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

Guaido tehdidini tekrarladı: Miraflores'e geçeceğim

Guaido tehdidini tekrarladı: Miraflores'e geçeceğim

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başkentte ev yangını

Başkentte ev yangını

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Kar ve çığ tehlikesi)

Kritik uyarı geldi! 'Dikkatli olun'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Yeni Zelanda’da

Dünyanın gözü orada! Türk heyet iniş yaptı

Adana sis altında!

O kente bir de böyle bakın

E-5'te can pazarı! 5 araç birbirine girdi: Yaralılar var

E-5'te can pazarı! 5 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Kontrolden çıkan araç evin bahçesine uçtu!

Gece yarısı şaşkına çeviren görüntü! Evin bahçesine uçtu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.