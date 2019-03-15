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Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: “Detaylı planlanmış bir terör saldırısı”

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 10:57 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch şehrinde 2 camiye düzenlenen terör saldırısından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch şehrinde 2 camiye düzenlenen terör saldırısından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Soruları cevaplayan Başbakan Ardern, saldırının çok detaylı planlanmış bir “terör saldırısı” olduğunu söyledi.
Saldırganlardan birinin Avustralya asıllı olduğunu ve Avustralya istihbaratının arananlar veya terör listesinde olmadığını söyleyerek, “Böylesine bir şüpheye yol açacak davranışlarda bulunmadıkları için istihbarat birimlerinin şüpheli listesinde olmadıklarını söyleyebilirim” dedi. Soruşturmanın henüz başında olunduğuna dikkat çeken Başbakan Ardern, “Saldırıyla ilgili fazla detay veremem. Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile görüştüm en kısa sürede yeniden görüşeceğiz. Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop ile de temas halindeyiz” ifadelerini kullandı.

“Çeşitli yaşlardan kurbanlar var”
Kurbanların yaşlarıyla ilgili sorulara açıkça cevap veremeyeceğinin altını çizen Ardern, “Görüntülerden gördüğümüz kadarıyla, birçok farklı yaştan kurbanlar var. Burada abi, kardeş, baba ve oğulların birlikte yer aldığını biliyoruz” açıklamasında bulundu. Soruşturmanın istihbarat birimleriyle birlikte yapıldığını söyleyen Ardern, “Şu anda bizimle ilgili olarak atılması gereken tüm adımları atıyoruz ve silahlara nasıl ulaştıklarını da bulmaya çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

“Polisin yönlendirmelerine uyun”
Halktan polisin yönlendirmelerini takip etmelerini talep eden Başbakan Ardern, “4 kişiyi gözaltına aldık ancak başka saldırganlar ve onlarla bağlantılı kişiler de olabilir. Böyle bir şeyin olduğunu söylemiyorum ama olabilir, o yüzden araştırıyoruz. Polisin açıklamalarını takip edin ancak insanlara güven vermek istiyorum; polis ekipleri son derece aktifler, bölgeye daha çok polis gönderiyoruz. Polisin yönlendirmelerine uyarsanız daha güvende olacaksınız" dedi.

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