HABER

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern nişanlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 09:21 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern nişanlandı

MELBOURNE (AA) - Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in partneri ve kızı Neve Te Aroha'nın babası Clarke Gayford ile nişanlandığı belirtildi.

Radyo Yeni Zelanda'nın Başbakanın ofisine dayandırarak verdiği habere göre, Ardern, Paskalya tatili sırasında erkek arkadaşı Clarke Gayford ile nişanlandı.

Birlikteliklerini 2013'ten bu yana sürdüren Ardern ve Gayford çiftinin 21 Haziran'da Neve Te Aroha adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti.

Nişan hakkında çiftten henüz açıklama yapılmadı ancak haberin duyulması üzerine tebrik mesajları gelmeye başladı.

Ana muhalefetteki Ulusal Parti lideri Simon Bridges, sosyal medya hesabından, "Natalie ve ben, Başbakan ve Clarke'ın nişanını tebrik ediyoruz." paylaşımında bulundu.

Eski Pakistan Başbakanı Benazir Butto'nun ardından görevdeyken doğum yapan ikinci kadın başbakan olan Ardern, ABD'nin New York kentinde 73. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Görüşmeleri kapsamındaki Nelson Mandela Barış Zirvesi'ne, o dönem 3 aylık olan kızıyla katılmıştı.

Bağırsağından çıkanları görünce doktorlar bile şaşırdıBağırsağından çıkanları görünce doktorlar bile şaşırdı
(Özel) Lisede nefes kesen tatbikat(Özel) Lisede nefes kesen tatbikat
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonuDeniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jacinda Ardern nişanlandı Yeni Zelanda

En Çok Okunan Haberler

Çukur'dan final sürprizi!

Çukur'dan final sürprizi!

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

MHP'li Yalçın'dan Meral Akşener’e yanıt

MHP'li Yalçın'dan Meral Akşener’e yanıt

Kuyruğun sonu gelmedi! Bakın bu kez ne için sıraya girdiler

Kuyruğun sonu gelmedi! Bakın bu kez ne için sıraya girdiler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Çocuklara uyuşturucu sattıran suç örgütüne şafak baskını

Çocuklara uyuşturucu sattıran suç örgütüne şafak baskını

İzmir’de tartışma kanlı bitti : 1 ölü

İzmir’de tartışma kanlı bitti : 1 ölü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Badavut 'kesin korunacak hassas alan' olarak ilan edildi

'Gizli cennet'le ilgili önemli adım

Yangın çıkan okulda 'sabotaj' önlemi

Yangın çıkan okulda 'sabotaj' önlemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.