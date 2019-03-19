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Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: "Saldırgan’ın adını hiç söylemedim, söylemeyeceğim”

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2019 11:03 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Yeni Zelanda meclis toplantısında milletvekillerine yaptığı konuşmada Yeni Zelanda’da cuma günü iki camiye saldırıp 50 kişiyi öldüren Avustralyalı teröristin adını hiçbir zaman zikretmeyeceğini vurguladı.Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, cami saldırısını gerçekleştiren zanlının ismini telaffuz etmeyeceğini ifade ederek, "O bu terör eylemiyle çok şey hedefledi.

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: "Saldırgan’ın adını hiç söylemedim, söylemeyeceğim”

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Yeni Zelanda meclis toplantısında milletvekillerine yaptığı konuşmada Yeni Zelanda’da cuma günü iki camiye saldırıp 50 kişiyi öldüren Avustralyalı teröristin adını hiçbir zaman zikretmeyeceğini vurguladı.
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, cami saldırısını gerçekleştiren zanlının ismini telaffuz etmeyeceğini ifade ederek, "O bu terör eylemiyle çok şey hedefledi. Bunlardan biri de adının anılmasıydı. İşte bu sebepten benim onun ismini andığımı duymayacaksınız” diye konuştu.
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, konuyla ilgili şunları söyledi:
"Sizden rica ediyorum. Teröristin adını değil hayatını kaybedenlerin adını söyleyin. O bir teröristtir. O bir katildi. O bir aşırı uçludur. Ben ondan bahsederken isimsiz diyeceğim."
Başbakan Ardern, bugün parlamentonun özel oturumunda Müslüman toplum liderleriyle görüştü. Başbakan Arden, onları "Esselamü Aleyküm” diye karşıladı. Başbakan Arden, teröristin Christchurch saldırısını Facebook’ta yayımlamasından sonra sosyal medya platformlarına da terörle daha fazla mücadele etme çağrısı yaptı. Arden, "Sadece sırtımızı geriye yaslayıp oturup, bu platformlardan bulunan şeyleri orada söylenen şeyleri kabul edemeyiz. Bunlardan yalnızca bunları yayımlayanlar sorumlu diyemeyiz” dedi.
Ardern, milletvekillerine "Saldırganın adaletin bütün gücüyle karşılaşacağı konusunda sizi temin ederim" dedi. Başbakan Ardern, Yeni Zelandalıları da bu cuma günü Müslüman toplumunun acısını paylaşmaya davet etti.
Cuma günü 2 camiye saldırarak 50 kişiyi öldürüp birçok kişiyi de yaralayan ve kendisini beyaz ırkın üstünlüğünü savunucu olarak tanımlayan 28 yaşındaki Avustralyalı zanlı, adam öldürmekten yargılanacak.
Cami saldırısında yaşamını yitiren vatandaşların kimlik tespit ve adli işlemlerinin henüz bitirilmemesi nedeniyle cenazeler yakınlarına teslim edilmedi. Bununla birlikte bazı cenazeler de yıkanarak kefenlendi.
Yeni Zelanda Göç Hizmetleri Bürosu, kurbanların yurt dışında bulunan yakınlarının da arayarak vize işlemlerinin yapılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

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