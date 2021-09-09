Yeni Zelanda Başbakanı'nı utandıran seks sorusu! ''Koronavirüs hastalarıyla seks yapmayın''

Sağlık Bakanı Dr. Ashley Bloomfield ile günlük basın toplantısını gerçekleştiren Yeni Zelanda başbakanı Jacinda Ardern, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun Auckland’daki bir hastanede bir hasta ile refakatçinin cinsel ilişkiye girdiğine dair iddialar ile ilgili bir soru sorarak, bunun yüksek riskli değerlendirilipi değerlendirilmediğini sordu.

Soru sorulurken Yeni Zelanda Başbakanı, ne yapacağını şaşırırken Dr. Bloomfield da, “Şu an içinde bulunduğumuz ortamda bu yüksek riskli bir aktivite” dedi.

''SEKS YAPILMAMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM''

Daha sonra söz alan Ardern ise, “Ben genel olarak Kovid-19 durumundan bağımsız olarak bu tür etkileşimlerin hastanelerin ziyaret saatlerinde yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Benim fikrim bu” dedi. Soru sorulduğunda, Ardern'in yüzü ifadeler arasında hızla rahatsızdan, bıkkınlığa ve şaşkınlığa dönüştü.



