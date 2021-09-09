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Yeni Zelanda Başbakanı'nı utandıran seks sorusu! ''Koronavirüs hastalarıyla seks yapmayın''

09.09.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Zelanda başbakanı Jacinda Ardern, düzenlenen basın toplantısında kendisine yöneltilen soru karşısında bir hayli zorlandı. Ardern'e bir basın mensubu, Auckland hastanesinde bir hasta ile refakatçinin cinsel ilişkiye girmesini nasıl yorumladığı soruldu. Başbakan, ''Koronavirüs hastalarıyla seks yapmayın'' diyebildi.

Yeni Zelanda Başbakanı'nı utandıran seks sorusu! ''Koronavirüs hastalarıyla seks yapmayın''

Sağlık Bakanı Dr. Ashley Bloomfield ile günlük basın toplantısını gerçekleştiren Yeni Zelanda başbakanı Jacinda Ardern, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun Auckland’daki bir hastanede bir hasta ile refakatçinin cinsel ilişkiye girdiğine dair iddialar ile ilgili bir soru sorarak, bunun yüksek riskli değerlendirilipi değerlendirilmediğini sordu.

Soru sorulurken Yeni Zelanda Başbakanı, ne yapacağını şaşırırken Dr. Bloomfield da, “Şu an içinde bulunduğumuz ortamda bu yüksek riskli bir aktivite” dedi.

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''SEKS YAPILMAMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM''

Daha sonra söz alan Ardern ise, “Ben genel olarak Kovid-19 durumundan bağımsız olarak bu tür etkileşimlerin hastanelerin ziyaret saatlerinde yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Benim fikrim bu” dedi. Soru sorulduğunda, Ardern'in yüzü ifadeler arasında hızla rahatsızdan, bıkkınlığa ve şaşkınlığa dönüştü.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Yeni Zelanda
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