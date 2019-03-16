Yeni Zelanda Başbakanı: Saldırıları sürdürme niyetindeydi

İkinci saldırının ardından gözaltına alınan Brenton Tarrant, bugün mahkemeye çıkartıldı.Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör eyleminin ardından saldırıya ilişkin yeni ayrıntılar açıklanıyor. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, saldırıda yaşamını yitiren 49 kişi arasında çok sayıda çocuğun da olduğunu belirtti. Saldırıda yaralanan 39 kişinin ise kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığını, yaralılardan 11'inin ise halen yoğun bakımda olduğu açıklandı.

Christchurch kentindeki Müslümanların temsilcileri ile biraraya gelen ve Müslüman sığınmacıların kaldığı bir mülteci yurdunu ziyaret eden Ardern, "Yeni Zelanda kederle birlik oldu" mesajını verdi.

Saldırılarda yaşamını yitiren veya yaralananların Türkiye, Pakistan, Hindistan, Malezya, Endonezya, Somali ve Afganistan kökenli mülteci ve göçmenler olduğu belirtildi. Yaklaşık 5 milyon nüfuslu Yeni Zelanda'da, Müslümanlar nüfusun yüzde 1'ini oluşturuyor. Ülkede, yaşayan Müslümanların sayısının 50 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.