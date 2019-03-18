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Yeni Zelanda Başbakanı: ‘Silah Konusunda Harekete Geçme Vakti’

18.03.2019 18:21 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye Cuma günü düzenlenen, 50 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca insanın yaralandığı silahlı saldırılarının ardından hükümet harekete geçti

Yeni Zelanda Başbakanı: ‘Silah Konusunda Harekete Geçme Vakti’

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye Cuma günü düzenlenen, 50 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca insanın yaralandığı silahlı saldırılarının ardından hükümet harekete geçti. Başbakan Jacinda Ardern ülkede bireysel silah kullanımını kısıtlayacak yeni yasa tasarısının birkaç gün içinde açıklanacağını kaydetti.

Saldırının yaşandığı Cuma gününü Yeni Zelanda’nın ‘en karanlık günü’ olarak tanımlayan Başbakan Ardern ülkesindeki mevcut silah yasalarını eleştirerek gerekli kısıtlamaların bir an önce getirilmesi gerektiğini dile getirmişti.

Ardern Pazartesi günü bir basın toplantısında yaptığı açıklamadaysa kabine üyeleriyle bu konu üzerinde görüştüklerini ve gerekli düzenlemelerle ilgili önergeyi birkaç gün içinde açıklayacaklarını belirtti. Ardern açıklamasında, “Bu korkunç terör eyleminden sonraki 10 gün içerisinde, toplumumuzu daha güvenli kılacağına inandığım reformları duyurmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

Katliamın zanlısı 28 yaşındaki Avustralya vatandaşı Brenton Tarrant Cumartesi günü hakim karşısına çıktı. Cinayet suçundan yargılanan, beyaz ırkın üstünlüğü savunucusu olduğu ileri sürülen Tarrant’ın Gun City adlı silah mağazasından dört silah ve mühimmat aldığı ortaya çıktı.

Gun City’nin sahibi David Tipple, Tarrant’ın 2017 yılı Aralık ayı ile 2018 yılı Mart ayı arasında mağazasından hafif atışlı silahları ve mühimmatı internet üzerinden aldığını belirtti. Ancak Tipple, zanlının saldırıda kullandığı yüksek güçlü silahı kendisinden satın almadığına vurgu yaptı. Tipple ayrıca Başbakan Ardern’in silah satışlarıyla ilgili kısıtlamalar gerektiği kararına da destek verdiğini belirtti.

Yarı otomatik silahlar yasaklanabilir

Başbakan Arden silah kullanımı yasalarında yapılacak değişikliklerle ilgili fazla ayrıntı vermezken, yarı otomatik silahların yasaklanması gerektiği görüşünü savundu.

Christchurch’de iki camideki saldırıda kullanılan yarı otomatik AR-15 silahı 1996 yılında da Avustralya’da 35 kişinin ölümüyle sonuçlanan Port Arthur katliamının sanığı tarafından kullanılmıştı. Avustralya 1996’da yaşanan bu olayın ardından yarı otomatik silahları yasakladı ve hafif atışlı silahların teminini de zorlaştırdı. Ülkede ayrıca bir kampanya başlatılmış ve onbinlerce silah sahibi silahlarını yetkililere teslim etmişti.

Yeni Zelanda Başbakanı da Cuma günü yaşanan katliamın ardından ülkesindeki silah sahiplerini ellerindeki silahları elden çıkarmaya çağırdı.

Ardern, “Tarihten ve dünyanın her köşesinden aldığımız ders şudur ki, toplumumuzu daha güvenli yapmak için eylem vakti şimdidir! İnanıyorum ki, Yeni Zelanda’daki silah sahiplerinin büyük bir çoğunluğu da bu konuda değişiklik yapılması gerektiğine katılacaktır” dedi.

5 milyon nüfus içinde 1.5 milyon ruhsatlı silah

Yeni Zelanda’nın önde gelen internet satış mağazalarından Trade Me Group saldırının ardından yarı otomatik silahların satışını durdurduğunu açıkladı.

Nüfusu 5 milyon olan Yeni Zelanda’da 1.5 milyon ruhsatlı silah olduğu belirtiliyor.

Ülkede hafif atışlı silah ruhsatları sabıka kaydı sonucu ve polis soruşturmasının ardından veriliyor. Ancak ruhsat alan kişinin aldığı silahlar takip edilmediğinden, bir kişinin kaç silah aldığının bilinmesi şu anki uygulamalar çerçevesinde mümkün olmuyor.

Silah ruhsatlarındaki bu tür esnek uygulamalar ve nüfusunun neredeyse üçte biri oranında ruhsatlı silah bulunuyor olmasına rağmen Yeni Zelanda suç oranının en düşük olduğu ülkeler arasında. Ayrıca polis memurları da genellikle silah taşımıyor.

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