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Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 14:07 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda'daki iki camiye saldırı düzenleyerek 50 Müslüman'ın hayatını yitirmesine neden olan terörist Brenton Tarrant'ın Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı. Türkiye'ye ilk gelişinde Tokat'ta kalarak Eflak Prensi Voyvoda 3'üncü Vlad'ın esir tutulduğu Tokat Kalesi'ni ziyaret ettiği ortaya çıktı.

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş!

Yeni Zelenda'da düzenlenen ırkçı terör saldırısının faili Brenton Tarrant'ın, 2016 yılında Türkiye'yi iki kez ziyaret ettiği öğrenilmiş ve ziyaret noktalarının neresi olduğu konusunda araştırma yapılmaya başlanmıştı. 17-20 Mart 2016 ve 13 Eylül - 25 Ekim 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen bu 2 ziyaretin sonuncusunda zanlının Tokat'a geldiği öğrenildi.

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403 NUMARALI ODADA KALMIŞ

Tokat'ta şehir merkezinde bulunan bir otelin 403 numaralı odasında kaldığı öğrenilen teröristin kaldığı otelde ve odasında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından inceleme yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

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EFLAK PRENSİ'NİN ESİR TUTULDUĞU KALEYİ ZİYARET ETMİŞ

Tarrant'ın Tokat ziyaretinde Eflak Prensi Voyvoda 3'üncü Vlad'ın Fatih Sultan Mehmed Han'ın emri ile 4 yıl boyunca esir tutulduğu ve sürgün hayatı yaşadığı Tokat Kalesi'ni ziyaret ettiği öğrenildi. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Tokat Yeni Zelanda brenton tarrant

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