Yeni Zelanda'da 100 gündür ülke içi vaka görülmedi

Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre Başbakanı Jacinda Ardern, ülkesinde toplumsal yayılma olmadan 100 günü geride bırakmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, elde ettikleri başarının ikinci yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dalgası tehdidini azaltmadığını söyledi.

Kovid-19'a karşı elde edilen başarıda Yeni Zelanda'nın konumunda başka hiçbir ülke olmamasına rağmen, insanların virüse karşı kayıtsız kalmaması gerektiğini vurgulayan Ardern, "Bir kilometre taşı olması açısından, evet 100 gün önemli bir zaman dilimi ancak bu durum günlük olan hiçbir riski asla azaltmaz. Salgının arttığı bu dünyada var olmaya devam ettiğimiz sürece elbette risk devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Ülkedeki aktif vakaların tamamını yurt dışından gelenlerin oluşturduğunu hatırlatan Ardern, Yeni Zelanda'nın hala sınırlarını çok dikkatli yönetmesi ve insanların tetikte kalması gerektiği uyarısında bulundu.

Virüsün yayılmaya başlamasının ardından sıkı ve hızlı tedbirlere başvuran ve 25 Mart'tan itibaren yaklaşık 1 ay süreyle olağanüstü hal ve zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı uygulayan Başbakan Ardern, 27 Nisa’da yaptığı açıklamada "Kovid-19'a karşı savaşı kazandıklarını" duyurmuştu. Son verilere göre 5 milyon 11 bin nüfuslu ülkedeki toplum içinde en son Kovid-19 vakası, 100 gün önce 1 Mayıs’ta kaydedilmişti.