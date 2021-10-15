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  4. Yeni Zelanda’da 23 yıllık resmî büyücünün işine son verildi

Yeni Zelanda’da 23 yıllık resmî büyücünün işine son verildi

15.10.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde 1998 yılından itibaren kentin resmi büyücüsü olarak çalışan 88 yaşındaki Ian Brackenbury Channell’in işine son verildi.

Yeni Zelanda’da 23 yıllık resmî büyücünün işine son verildi

Christchurch Belediye Meclisi tarafından 1998 yılında Christchurch şehri için tanıtım çalışmalarının bir parçası olarak sihirbazlık eylemleri ve diğer sihirbazlık benzeri hizmetler sağlamak için işe alınan, yıllık 16 bin pound maaş alan Ian Brackenbury Channell’in işine son verildi. Pasaport ve sürücü belgesinde ismi ‘Yeni Zelanda ve Christchurch Büyücüsü’ olarak geçen Channell ise şehirde görünmeye ve büyücülüğe devam edeceğini belirtti.

HİZMET MADALYASI ALDI

Channell, işinin bir parçası olarak Kasım ayında paskalya tatili sırasında Katedral Caddesi’nde bir merdiven üzerinde ‘güncel konularda’ konuşmalar yaparak şehrin genel siluetinin bir parçası oldu. Büyücü Channell, kentin tanıtım hizmetlerine katkıdan dolayı İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth adına verilen hizmet madalyasını almıştı. 1990'da, zamanın Yeni Zelanda Başbakanı Mike

Moore, resmi başbakanlık antetli kağıdıyla Channell’e bir mektup yazarak, " Yeni Zelanda, Antarktika ve ilgili açık deniz bölgelerinin büyücüsü olmanız konusundaki önerimi acilen dikkate alın" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelanda
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