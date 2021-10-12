HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yeni Zelanda’da 5.3 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelanda’da 5.3 büyüklüğünde deprem

12.10.2021 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Zelanda’nın Güney Adası’nda, Kuzey Adası’ndan da hissedilen 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeni Zelanda’da 5.3 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelanda’da GeoNet'e göre, deprem, yerel saat ile 14.55'te Güney Adası’ndaki Fransız Geçidi'nin 80 kilometre kuzeyindeki denizin 149 kilometre derinliğinde oluştu.

Depremin ardından tsunami uyarısında bulunmayan GeoNet, 16 binden fazla kişinin hissettiğini açıkladığı depremin, herhangi bir hasara yol açmadığını bildirdi.

Güney Adası’nın Christchurch kentinde 22 Şubat 2011 yılında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde, 185 kişi hayatını kaybetmiş, 164’ü ciddi olmak üzere 1500’den fazla kişi de yaralanmıştı.

Hawaii'de 6,2 büyüklüğünde depremHawaii'de 6,2 büyüklüğünde deprem

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kendisini satırla öldürmeye çalışan sevgilisi için gözyaşlarına boğulduKendisini satırla öldürmeye çalışan sevgilisi için gözyaşlarına boğuldu
Avrupa ülkeleri sıraya girdi! Para basıyorAvrupa ülkeleri sıraya girdi! Para basıyor
Putin, Merkel ve Macron ile Ukrayna konusunu görüştüPutin, Merkel ve Macron ile Ukrayna konusunu görüştü
Anahtar Kelimeler:
deprem Yeni Zelanda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan canlı yayında uzman isimle yatağa girdi! Kendini role fazla kaptırınca olanlar oldu

Seda Sayan canlı yayında uzman isimle yatağa girdi! Kendini role fazla kaptırınca olanlar oldu

Eski İçişleri Bakanı Güler'in yeğeni evinde ölü bulundu

Eski İçişleri Bakanı Güler'in yeğeni evinde ölü bulundu

Millilerden harika geri dönüş

Millilerden harika geri dönüş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Suriye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Suriye mesajı

Yaptığı paylaşım gündem olmuştu! CHP ilçe başkanı görevden alındı

Yaptığı paylaşım gündem olmuştu! CHP ilçe başkanı görevden alındı

Bahçeli’den Tamer Karadağlı’ya destek

Bahçeli’den Tamer Karadağlı’ya destek

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İnsan kemikleri bulundu! 9 yıllık sır olayda yeni gelişme

İnsan kemikleri bulundu! 9 yıllık sır olayda yeni gelişme

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ad ve soyad değişikliği başvurusu e-Devlet'e taşındı

Ad ve soyad değişikliği başvurusu e-Devlet'e taşındı

Korkunç görüntüler! Cipiyle yeğeninin üzerinden geçti

Korkunç görüntüler! Cipiyle yeğeninin üzerinden geçti

Yakıt bitti, ülke karanlığa gömüldü

Yakıt bitti, ülke karanlığa gömüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.