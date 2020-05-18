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Yeni Zelanda'da 800 bin çocuk yeniden okulda

DÜNYA HABERLERİ  | 18.05.2020 11:31 | Son Güncelleme

Zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı gibi sıkı tedbirlerle yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yayılımını durdurduğu belirtilen Yeni Zelanda’da okullarda yeniden eğitim verilmeye başlandı.

Yeni Zelanda'da 800 bin çocuk yeniden okulda

Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre, salgın sürecindeki yasak ve kısıtlamalar yüzünden 24 Mart’tan beri okullarından uzak kalan yaklaşık 800 bin öğrenci, yasakların hafifletilmesiyle yeniden okula gitti.

Sosyal mesafe kuralları nedeniyle kısıtlı sayıda yolcu kabul edilen halk otobüslerine binemeyen öğrencilerin, okulların gönderdiği araçlarla ulaşım sağladığı bildirildi.

Okulun ilk gününde geride kalan çok sayıda öğrenciyi minibüslerle taşıdıklarını ancak bunun sürdürülebilir bir seçenek olmadığını belirten Auckland Macleans Koleji Müdürü Steve Hargreaves, durumun sonraki günlerde de devamı halinde velilerle irtibata geçerek alternatif bulmalarını isteyeceğini söyledi.

Sosyal mesafe kuralları göz önüne alındığında okullara ulaşımın zor olduğunu kabul eden Eğitim Bakanı Chris Hipkins, "Okullar, düzenlemelerin yerinde olduğundan emin olmak için çok çalışıyor. Ebeveynlerin toplu araba ayarlaması gibi, çocuklarının okula gidebilmesini sağlamak için yapacakları çok şey var." ifadelerini kullandı.

SON 24 SAATTE YENİ VAKA GÖRÜLMEDİ

Hayatın normale dönmeye başladığı ülkede son 24 saatte 2 bin 570 kişiye yapılan testlerde yeni vakaya rastlanmadı.

Ülke genelinde toplam 1499 vaka görülürken 21 kişi hayatını kaybetti, 1433 kişi iyileşti.

Virüsün yayılma riskine karşı ikinci seviyedeki tedbirlerin yürürlüğe girdiği ülkede okullar, iş yerleri, alışveriş merkezleri, perakende satış mağazaları ve restoranlar yeniden açıldı.

Toplu taşıma araçları dahil sosyal mesafe kuralının tüm alanlarda devam ettiği ikinci kategoride iç mekanlarda 100, açık alanlarda ise 500 kişiye kadar katılımın olacağı etkinliklere izin veriliyor.

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