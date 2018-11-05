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İnanılmaz! Balıkçının oltasına öyle bir şey takıldı ki...

DÜNYA HABERLERİ  | 05.11.2018 17:09 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda'da bir balıkçının oltasına, kamp yapan bir ailenin kaybettiği 18 aylık bebek takıldı. Balıkçı tarafından sudan çıkarılan bebeğin ise hayatta olduğu öğrenildi.

İnanılmaz! Balıkçının oltasına öyle bir şey takıldı ki...

Yeni Zelanda'nın Nzherald gazetesinin haberine göre, Kuzey Adası'nın Matata Sahili'nde ailesiyle kaldığı kamp çadırının fermuarını açarak kaçan 18 aylık bebek, bir balıkçı tarafından okyanusta bulundu.

Avlanmak için okyanusa açılan balıkçı Gus Hutt, "Denizde bir şey gördüğümü fark ettim. İlk başta oyuncak bebek sandım. Kollarından tuttum ama halen oyuncak olduğunu düşünüyordum. Ancak tuttuğum şey ağlamaya başladığında gerçek bebek olduğunu anladım. Çok şükür canlıydı ve kurtuldu" dedi.

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'DEMEK Kİ BU DÜNYADAN GİTME ZAMANI GELMEMİŞ'

Hutt, bebeğin sabit hızla akıntıda hareket halinde olduğunu belirterek, "Eğer bir dakika daha geç kalsaydım onu göremeyebilirdim. O şanslı bir bebek. Demek ki bu dünyadan gitme zamanı gelmemiş" ifadelerini kullandı.

Bebeklerinin kurtulmasını mucize olarak nitelendiren ailenin, sahilde kamp yaptıkları belirtildi. Bebeğin çadırın fermuarını açarak çıktığı, ailenin durumu sonradan fark ettiği bildirildi.

Çocuğu bulmasının ardından Hutt, eşinden hızlıca kamp müdürüne gitmesini istedi. Kampın müdürü de, Hutt'ın eşini, yanlarında bebekle geldiği bilinen tek çiftin yanına gönderdi.

'BEBEĞİNİZİ AZ ÖNCE DENİZDEN ÇIKARDIK'

Hutt'ın eşi, çiftin kaldığı çadıra geldi ve "Bebeğiniz nerede? Onu az önce denizden çektik" dedi. Bunun üzerine ise çocuğun annesi büyük bir korku yaşadı.
Denizden kurtarılan bebeğin isminin Malachi olduğu ve annesi ile babası uyurken çadırın fermuarını açarak dışarı çıkdığı öğrenildi.

Malachi'nin annesi Jessica Whyte, yaşanan bu olayın korkunç olduğunu söyledi ve "Onu görene kadar kalbim atmadı" dedi.

'MORARMIŞTI AMA NEFES ALIYORDU'

Bebeği resepsiyonda gören babası ise, çocuğunun renginin mor olduğunu ve her zamankinden daha küçük olduğunı söyledi. Bebeğin babası, "Bu durum korkutucuydu ama nefes alıyordu, hayattaydı. Onu görmek muhteşemdi, ona sarıldım" ifadelerini kullandı.

Çocuğun babası, Malachi'nin genellikle sabah 8 gibi uyandığını ancka o gün dalgaların sesiyle daha erken uyanmış olabileceğini açıkladı.

Çocuğu bulan balıkçı Hutt ise, daha sonra mikin ayak izlerini takip ederek çocuğun deniz girdiği yeri belirlediğini söyledi. Kurtarılan çocuğa sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi ve en yakın hastaneye götürülerek tedavisine devam edildi.

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