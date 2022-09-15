HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yeni Zelanda'da bir kasabın satmaya başladığı Kral Charles sosisleri sosyal medyanın gündemine oturdu! Kralın parmaklarına gönderme yaptı

Yeni Zelanda'da bir kasabın satmaya başladığı Kral Charles sosisleri sosyal medyanın gündemine oturdu! Kralın parmaklarına gönderme yaptı

15.09.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü sonrası 73 yaşındaki Charles tahta oturarak 'Kral 3. Charles' unvanının sahibi oldu. Sosyal medyanın gündemine ise Yeni Zelanda'daki bir kasabın satmaya başladığı 'Kral Charles sosisleri' oturdu. Kasap, Kral Charles sosisleriyle Kralın şişmiş sosis parmaklarına gönderme yaptı. Sınırlı sayıda üretildiği bildirilen sosislerin fotoğrafları ise sosyal medyada hızla paylaşıldı.

Yeni Zelanda'da bir kasabın satmaya başladığı Kral Charles sosisleri sosyal medyanın gündemine oturdu! Kralın parmaklarına gönderme yaptı

Sosyal medya, Yeni Zelanda'daki bir kasabın Kral Charles sosisleri satmaya başlamasını konuşuyor. Sosyal medya plartformlarında paylaşılan fotoğraflara göre, Yeni Zelanda’nın Auckland şehrindeki bir kasapta 'sınırlı sayıda' üretilen 'Kral Charles sosisleri' satılmaya başlandı.

'KRAL CHARLES SOSİSLERİ' İLE KRAL 3. CHARLES'IN PARMAKLARINA GÖNDERME

İrlanda ve Birleşik Krallık hedefli internet sitesi Joe'nin haberine göre, söz konusu kasap, satışa sunduğu sosislerle Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından Krallığa geçen 3. Charles'ın parmaklarına gönderme yaptı.

sosis

Kral 3. Charles kehaneti sosyal medyada gündem oldu! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”Kral 3. Charles kehaneti sosyal medyada gündem oldu! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Kral Charles bildirildiğine göre 2012 yılında yaptığı bir Avustralya ziyaretinde parmaklarından 'sosis parmak' olarak söz etmişti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

'Kral Charles sosisleri' sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar sosislerin fotoğraflarını paylaştı.

Haberde Kralın yıllardır muzdarip olduğu bir şey olarak değerlendirilen şişmiş parmakların, bir sağlık durumunun sonucu olmasının mümkün olabileceği belirtildi.

Dr Gareth Nye Daily Star'a verdiği demeçte, "Ödem, vücudun uzuvlarda, normalde bacaklarda ve ayak bileklerinde ve aynı zamanda parmaklarda sıvı tutmaya başladığı ve şişmesine neden olan bir durumdur" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ermenistan ve Azerbaycan arasında ateşkes kararıErmenistan ve Azerbaycan arasında ateşkes kararı
Son Dakika: Bakan Kurum açıkladı! İşte ucuz sosyal konut projesine ilk günkü başvuru sayısıSon Dakika: Bakan Kurum açıkladı! İşte ucuz sosyal konut projesine ilk günkü başvuru sayısı
Canlı yayına çıkacağını duyunca kurşunladılarCanlı yayına çıkacağını duyunca kurşunladılar
Anahtar Kelimeler:
Kasap Yeni Zelanda sosis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hadise'den olay boşanma açıklaması! Mehmet Dinçerler'den takı kararı

Hadise'den olay boşanma açıklaması! Mehmet Dinçerler'den takı kararı

'Asgari ücretli' sorusuna yanıtı gündem oldu

'Asgari ücretli' sorusuna yanıtı gündem oldu

AK Parti'nin sıradaki hamlesi heyecan yarattı!

AK Parti'nin sıradaki hamlesi heyecan yarattı!

Flaş iddia! Akşener'in cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Flaş iddia! Akşener'in cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Sosyal medyayı salladı | Markette akılalmaz barkod oyunu: Kasiyer fark etti! Üzerine yapıştırıp...

Sosyal medyayı salladı | Markette akılalmaz barkod oyunu: Kasiyer fark etti! Üzerine yapıştırıp...

Yaz aylarını aratacak! 41 dereceye kadar çıkıyor

Yaz aylarını aratacak! 41 dereceye kadar çıkıyor

İlginizi Çekebilir

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Transseksüel bir kadınla evlendi! “Karımın rızasını aldım”

Transseksüel bir kadınla evlendi! “Karımın rızasını aldım”

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Penisine öyle bir dövme yaptırdı ki! Sevgilisi anında terk etti

Penisine öyle bir dövme yaptırdı ki! Sevgilisi anında terk etti

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.