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Yeni Zelanda'da bomba paniği!

DÜNYA HABERLERİ  | 30.04.2019 08:20 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz ay camilere yapılan saldırının ardından 50 kişinin hayatını kaybettiği Yeni Zelanda'da, bomba ihbarı üzerine alarm verildi. Christchurch'ta yer alan Phillipstown bölgesine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi. Yetkililer, sivillerin bölgeden uzaklaşması çağrısında bulundu.

Yeni Zelanda'da bomba paniği!

Christchurch polisi, Phillipstown'daki bir bomba ihbarı üzerine bölgeye gitti. Polis, ambulans ve itfaiye ekiplerinin bölgeye ulaşmasının ardından, bölgedeki halkın Newcastle St. civarından uzak durmaları gerektiği belirtildi.

NZ Herald'da yer alan habere göre, bölgeye bomba imha ekipleri sevk edildi. Bomba ihbarının yapıldığı bölgedeki evler boşaltıldı ve çevredeki halkın Linwood Kolejinde toplanması gerektiği belirtildi.

Çevredeki görgü tanıklarından birisi, “Çok sayıda polis arabası ve polisle dolu boş bir bölüm var. İtfaiye araçları geliyor, bir şeyler oluyor" ifadesini kullandı.

YENİ ZELANDA'DA CAMİ SALDIRISI

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye geçtiğimiz ay saldırı düzenlemiş, saldırı sonucu 50 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Brenton Tarrant isimli saldırgan gözaltına alınmıştı.

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Yeni Zelanda cami katliamı saldırı

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