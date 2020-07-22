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Yeni Zelanda'da, çalışanıyla ilişkisi olduğu ortaya çıkan bakan görevden alındı

DÜNYA HABERLERİ  | 22.07.2020 07:03 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, bakanlık çalışanıyla ilişkisi olduğu ortaya çıkan Göçmen Bakanı Iain Lees Galloway’ı görevden aldı.

Yeni Zelanda'da, çalışanıyla ilişkisi olduğu ortaya çıkan bakan görevden alındı

Başbakan Ardern, Başbakanlığın resmi internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Lees Galloway ile gerçekleştirdiği görüşmede personeliyle ilişkisi olduğu iddialarını kabul eden Galloway'ın görevden alındığını kaydetti.

Bakan hakkındaki personeliyle ilişkisi olduğu yönündeki bilgilendirmenin Yeni Zelanda'da ana muhalefetteki Ulusal Parti lideri Judith Collins tarafından elektronik posta yoluyla kendisine ulaştığını belirten Başbakan Ardern, "Bakanla oturdum, ona bir dizi soru ve iddiayı sordum. Daha önce ofisinde ve bakanlığa bağlı ajanslardan birinde çalışan kişiyle anlaşmalı bir ilişkinin gerçekleştiğini doğruladı." ifadelerini kullandı.

Bu ilişkiye girmesiyle sorumluluk alanlarında çalışma standardı ve kültürü oluşturmakla görevli bakanının, bu sorumluğunu yerine getirmeyerek yetkisini amacının dışında kullandığını ve bu yüzden görevden alındığını ifade eden Ardern, "Bir bakan olarak yaptığı davranışları, ona olan güvenimi kaybetmeme yol açtı. Bakan, eylemlerinin tüm sorumluğunu ve aldığım kararı kabul etti. Ayrıca bir sonraki seçimde aday olmamaya karar verdi." bilgisini paylaştı.

BAKAN GALLOWAY ÖZÜR DİLEDİ

Yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Ardern'in verdiği kararı kabul ettiğini ve herkesten özür dilediğini belirten Galloway da "Görevimde tamamen uygunsuz davrandım ve bakan olarak göreve devam edemezdim. Ailemden onları hayal kırıklığına uğrattığım için özür dilerim. Ayrıca eylemlerimden zarar gören herkesten özür diliyorum." dedi.

Galloway’ın görevden alınmasıyla portföyünde yer alan, Göçmen Bakanlığını Kris Faafoi, Kaza Tazminat Bakanlığını Carmel Sepuloni, İşyeri İlişkileri ve Güvenlik Bakanlığını Andrew Little yürütecek.

(AA)

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