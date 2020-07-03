Yeni Zelanda’da camilere saldıran teröristin mahkeme tarihi belli oldu

Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre, Yeni Zelanda Yüksek Mahkemesi Yargıcı Cameron Mander, Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine yaptığı terör saldırılarında suçunu kabul eden teröristin 24 Ağustos'ta mahkemeye çıkacağını açıkladı.

Yargıç Mander, mahkeme tarihinin duyurulmasındaki gecikmenin, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle Yeni Zelanda dışındaki mağdurlar ve ailelerinin ülkeye dönememelerinin göz önüne alınmasından kaynaklandığını söyledi.

Mağdurlar ve yakınlarının mahkeme tarihinde ülkeye dönememeleri durumunda teknolojinin devreye girebileceğini belirten Mander, uzaktan katılmalarını sağlamak için video konferans yönteminin kullanılabileceğini belirtti.

Ailelerden ve mağdurların vereceği ifadeleri de dahil olmak üzere mahkemenin 3 üzerinden planladığını hatırlatan Mander, ancak ihtiyaç duyulması halinde duruşmaların "gerektiği kadar" uzatılabileceğini sözlerine ekledi.

Kovid-19 kısıtlamları kapsamında sınırların kapalı olduğu ülkede, Yeni Zelanda vatandaşları ve daimi oturma izni bulunanlar geri dönebiliyor ancak gelişlerinden itibaren 14 gün süreyle karantinaya girmeleri gerekiyor.