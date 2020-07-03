HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yeni Zelanda’da camilere saldıran teröristin mahkeme tarihi belli oldu

Yeni Zelanda’da camilere saldıran teröristin mahkeme tarihi belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 07:27 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi öldüren 49 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant, 24 Ağustos'ta mahkemeye çıkacağı bildirildi.

Yeni Zelanda’da camilere saldıran teröristin mahkeme tarihi belli oldu

Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre, Yeni Zelanda Yüksek Mahkemesi Yargıcı Cameron Mander, Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine yaptığı terör saldırılarında suçunu kabul eden teröristin 24 Ağustos'ta mahkemeye çıkacağını açıkladı.

Yargıç Mander, mahkeme tarihinin duyurulmasındaki gecikmenin, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle Yeni Zelanda dışındaki mağdurlar ve ailelerinin ülkeye dönememelerinin göz önüne alınmasından kaynaklandığını söyledi.

Mağdurlar ve yakınlarının mahkeme tarihinde ülkeye dönememeleri durumunda teknolojinin devreye girebileceğini belirten Mander, uzaktan katılmalarını sağlamak için video konferans yönteminin kullanılabileceğini belirtti.

Ailelerden ve mağdurların vereceği ifadeleri de dahil olmak üzere mahkemenin 3 üzerinden planladığını hatırlatan Mander, ancak ihtiyaç duyulması halinde duruşmaların "gerektiği kadar" uzatılabileceğini sözlerine ekledi.

Kovid-19 kısıtlamları kapsamında sınırların kapalı olduğu ülkede, Yeni Zelanda vatandaşları ve daimi oturma izni bulunanlar geri dönebiliyor ancak gelişlerinden itibaren 14 gün süreyle karantinaya girmeleri gerekiyor.

TERÖRİST, HAKKINDAKİ SUÇLAMALARI KABUL ETMİŞTİ

Christchurch Yüksek Mahkemesinde 26 Mart 2020'de hakim karşısına çıkan terörist, hakkındaki 51'i cinayet, 40'ı cinayete teşebbüs ve biri de terör saldırısı olan suçlamaların tamamını kabul etmişti.

Beyaz ırkın üstünlüğünü savunan aşırı sağcı teröristin, 24 Ağustos Pazartesi sabah 10:00'da başlayacak mahkemenin sonunda, ömür boyu hapse mahkum edilmesi bekleniyor.

Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazı esnasında terörist Tarrant, otomatik silahlarla terör saldırısında bulunmuştu. Yeni Zelanda ve tüm dünyada tepkiyle karşılanan saldırıda 1'i Türk 51 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si Türk 49 kişi de yaralanmıştı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çok sert sözler! Canlı yayın karıştı, tehditler havada uçuştu Çok sert sözler! Canlı yayın karıştı, tehditler havada uçuştu
İzmir'de 6 katlı binada korkutan yangınİzmir'de 6 katlı binada korkutan yangın
İstanbul LGS 2020 taban puanları ve yüzdelik dilimleriİstanbul LGS 2020 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

En Çok Okunan Haberler

Araçta sıkışarak hayatını kaybetti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Araçta sıkışarak hayatını kaybetti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Otomotiv markaları temmuz ayı sıfır araba fiyatlarını açıkladı!

Otomotiv markaları temmuz ayı sıfır araba fiyatlarını açıkladı!

Şaşırtan Ozan Güven paylaşımı! Tepkiler üzerine açıklama yaptı

Şaşırtan Ozan Güven paylaşımı! Tepkiler üzerine açıklama yaptı

62 yaşındaki Covid-19 hastasında 4 saati aşan ereksiyon tespit edildi

62 yaşındaki Covid-19 hastasında 4 saati aşan ereksiyon tespit edildi

Karamollaoğlu'ndan 'Madımak sizi utandırmıyor mu?' sorusuna yanıt

Karamollaoğlu'ndan 'Madımak sizi utandırmıyor mu?' sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

ÖSYM fotoğraf değiştirme nereden yapılır?

ÖSYM fotoğraf değiştirme nereden yapılır?

Bakan Koca, vakaların çoğunun İstanbul'da olduğunu açıklamıştı! İşte en riskli ilçeler

Bakan Koca, vakaların çoğunun İstanbul'da olduğunu açıklamıştı! İşte en riskli ilçeler

Erdoğan'ın açıklamaları gündem oldu! Kapatılacak mı?

Erdoğan'ın açıklamaları gündem oldu! Kapatılacak mı?

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

Özel araçta maske takma zorunluluğu var mı?

Özel araçta maske takma zorunluluğu var mı?

Diğer Haberler
Atatürk'e hakaret eden astsubay görevden uzaklaştırıldı

Atatürk'e hakaret eden astsubay görevden uzaklaştırıldı

Eşi ile boşanma aşamasında olan şahıs 13 yaşındaki baldızını silahla vurdu

Eşi ile boşanma aşamasında olan şahıs 13 yaşındaki baldızını silahla vurdu

İzmir'de 6 katlı binada korkutan yangın

İzmir'de 6 katlı binada korkutan yangın

Sinop'ta zıpkınla balık avlamak için denize giren dalgıç boğuldu

Sinop'ta zıpkınla balık avlamak için denize giren dalgıç boğuldu

6 arkadaşıyla yaşadığı evde tabancayla sırtından vurularak öldürüldü

Korkunç olay! 6 arkadaşıyla yaşadığı evde vurularak öldürüldü

Karaman'da dehşet! Boşanma aşamasındaki eşinin kaldığı evi silahla bastı, 13 yaşındaki baldızını vurdu

Karaman'da dehşet! 13 yaşındaki baldızını vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.