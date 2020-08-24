HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yeni Zelanda'da camilere saldırı düzenleyen saldırgan hakim karşısında

Yeni Zelanda'da camilere saldırı düzenleyen saldırgan hakim karşısında

DÜNYA HABERLERİ  | 24.08.2020 17:10 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi öldüren, 49 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant'ın, yargılanmasına başlandı.

Yeni Zelanda'da camilere saldırı düzenleyen saldırgan hakim karşısında

Tarrant’ın üçüncü bir camiye de saldırı planladığı ifade edildi.

Yeni Zelanda’nın Chirstchurch kentinde iki camiye düzenlediği silahlı saldırılar sonucu 51 kişiyi öldüren Avustralyalı saldırgan Brenton Tarrant'ın yargılanmasına başlanıldı. Tarrant’ın ‘mümkün olduğu kadar çok kişiyi öldürmeyi’ hedeflediği ve üçüncü bir camiye saldırmayı planladığı ifade edildi.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMASI BEKLENİYOR

Teörist Tarrant daha önce hakkındaki 51 cinayet, 40 cinayete teşebbüs, 1 terör saldırı suçlamalarını kabul etmişti. Saldırganın ömür boyu hapis cezası alması bekleniyor. Öte yandan, Tarrant ömür boyu hapis cezası alırsa bu Yeni Zelanda tarihinde ilk kez verilmiş olacağı ifade ediliyor. Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra saldırıdan yaralı kurtulanların da katıldığı duruşmanın yapıldığı mahkemenin bulunduğu yere çıkan yollar kapatılırken, çatılara polis keskin nişancıları yerleştirildi.

SALDIRILAR NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Geçen yıl 15 Mart’ta saldırgan Brenton Tarrant, iki camiye giderek masum insanların üzerine ateş açmış ve 51 kişiyi öldürmüştü. Saldırgan, ilk olarak El Nur Camisi’ne gitmiş ve burada Müslümanların üzerine ateş açmış, ardından da 5 kilometre mesafede bulunan Linwood Camisi’ne giderek daha çok insanı hedef almıştı. Saldırının ardından Yeni Zelanda’da silah edinme yasalarında değişiklikler olmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Esnekliğini sergiledi Esnekliğini sergiledi
ABD'de koronavirüsten son 24 saatte 427 kişi hayatını kaybettiABD'de koronavirüsten son 24 saatte 427 kişi hayatını kaybetti
12 imamlar orucunda neden su içilmez? 12 imamlar orucunda neden su içilmez?
En Çok Okunan Haberler
50 yıl önce kapatılan petrol kuyusuyla ilgili yeni gelişme
50 yıl önce kapatılan petrol kuyusuyla ilgili yeni gelişme
Fatih Portakal istifa etti! FOX TV'den ilk açıklama
Fatih Portakal istifa etti! FOX TV'den ilk açıklama
Büyük tepki çekmişti! 'Çakarlı maganda' olayında yeni gelişme
Büyük tepki çekmişti! 'Çakarlı maganda' olayında yeni gelişme
'9 yaşında tecavüze uğramaya başladım'
'9 yaşında tecavüze uğramaya başladım'
Herkesin içinde bikinisini değiştirmek isterken göğsü açıldı
Herkesin içinde bikinisini değiştirmek isterken göğsü açıldı
İfşa etti! 'Sen yat göbeğinle...'
İfşa etti! 'Sen yat göbeğinle...'
İlginizi Çekebilir
Komşuda koronavirüs rekor kırdı! Salgının en yükseği...
Komşuda koronavirüs rekor kırdı! Salgının en yükseği...
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Trans çift ilk bebeklerini bekliyor!
Trans çift ilk bebeklerini bekliyor!
Diğer Haberler
ABD'de koronavirüsten son 24 saatte 427 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüsten son 24 saatte 427 kişi hayatını kaybetti
Çin’den şaşırtan açıklama: Temmuzdan beri Korona aşısı yapıyoruz
Çin’den şaşırtan açıklama: Temmuzdan beri Korona aşısı yapıyoruz
'Anne sütü virüsü engelleyebilir'
'Anne sütü virüsü engelleyebilir'
İsrail’de gençler bin yıllık altın hazinesi buldu
İsrail’de gençler bin yıllık altın hazinesi buldu
Endonezya'da hastanede ölen çocuk, cenaze işlemi sırasında yeniden canlandı
Endonezya'da hastanede ölen çocuk yeniden canlandı
Laboratuvar ortamında canlı insan kalbi geliştirildi
Laboratuvar ortamında canlı insan kalbi geliştirildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.