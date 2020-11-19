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Yeni Zelanda'da emniyet teşkilatı üniformalarına başörtü izni

19.11.2020 19:14 | Son Güncelleme:
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Yeni Zelanda'da emniyet teşkilatı üniformalarına başörtü izni

Yeni Zelanda polis teşkilatında yapılan bir değişiklikle kıyafet yönetmeliğine başörtüsü de ilave edildi. Kararın ardından ülke tarihinde ilk olarak, Müslüman kadın memurların başörtülü bir şekilde teşkilata katılmalarına izin verildi.

Yeni Zelanda'da emniyet teşkilatı kıyafet yönetmeliği değişikliğine gitti. Ülke tarihinde ilk kez polis kıyaferindeki yönetmenliğe başörtüsü de ekledi. Böylelikle Müslüman kadın memurların başörtülü bir şekilde teşkilata katılmalarına izin verildi.

"ÇEŞİTLİLİK ÇOK ÖNEMLİ"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yeni Zelanda emniyet teşkilatı,"Farklı bakış açılarının ve farklı deneyimlerin bizi (şu anda) yaptığımız işte daha iyi seviyeye getirmesinin önemini anlıyoruz. Çeşitli kabiliyetlere, geçmişlere ve deneyim seviyelerine sahip insanlara ihtiyacımız var. Yeni Zelanda toplumlarının ihtiyaçlarına şimdi ve gelecekte etkili bir biçimde hizmet edebilmemiz için çeşitlilik çok önemli." denildi.

ÜLKENİN İLK BAŞÖRTÜŞLÜ POLİSİ

Fiji asıllı Yeni Zelanda vatandaşı Zeyna Ali'nin artık faaliyetlerine özel olarak tasarlanmış başörtüsü ile devam edeceği kaydedildi. Yerel medyaya konuşan Zeyna Ali (30) ise Yeni Zelanda'daki cami saldırılarının ardından emniyet teşkilatına katılmaya karar verdiğini söyledi.

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