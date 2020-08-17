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Yeni Zelanda'da genel seçimler koronavirüsten dolayı ertelendi

DÜNYA HABERLERİ  | 17.08.2020 09:51 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda'da 19 Eylül’de yapılması planlanan genel seçimler Kovid-19 salgını nedeniyle 17 Ekim'e ertelendi.

Yeni Zelanda'da genel seçimler koronavirüsten dolayı ertelendi

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Başkent Wellington’daki Yeni Zelanda Parlamentosu’nda düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının seçim kampanyalarını etkileyeceği ve bu nedenle muhalefet partilerinin de yaptıkları çağrıları değerlendirdiklerini belirterek, seçimlerin 4 hafta ertelendiğini söyledi.

Salgın devam etse bile 17 Ekim'deki seçimlerin yeni bir tarih değişikliğine gidilmeden yapılacağını ifade eden Ardern, "Benim görüşüm, şu anda belirlenen tarihe sadık kalırız." dedi

Seçim tarihinin değiştirilmesi konusunda bütün parti liderlerinin görüşlerini dikkate aldığını ve genel görüşün ertelemenin gerekli olduğu yönünde çıktığını aktaran Ardern, "Adaletli ve iyi yönetilen bir seçim olmasını sağlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

MUHALEFETTEN ERTELEMEYE OLUMLU TEPKİ

Ana muhalefetteki Ulusal Parti lideri Judith Collins, alınan kararı "Yeni tarihi kabul ediyoruz" ifadeleriyle değerlendirirdi.

Ertelemeyi memnuniyetle karşıladığını ve kısıtlamalardan dolayı birçok toplantıyı iptal etmek zorunda kaldığını söyleyen ACT Partisi lideri David Seymour da "Özgür ve adil bir seçim yapabilmek için, adayların halk içinde seçmenleri dinlemesi gerekiyor ve Auckland’da yaşayanlar evlerinden çıkamazken bu mümkün değildi." şeklinde konuştu.

SON 24 SATTE 9 YENİ VAKA

Yeni Zelanda Halk Sağlığı Genel Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, 26 binden fazla kişiye yapılan testlerde 9 kişinin daha Kovid-19’a yakalandığını bildirdi.

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