Yeni Zelanda'da ışık saçan dev köpek balığı keşfedildi

Bazı organizmaların gerçekleştirdiği, çeşitli reaksiyonlar sırasında kimyasal enerjinin ışık enerjisine dönüştürülmesi ile canlının etrafına ışık yayması olarak nitelendirilen biyolüminesans olayı, aslında deniz ve okyanuslarda yaşayan hayvanlarda sıkça rastlanan bir durum. Ancak söz olay konusu, küt burunlu köpek balığı, kara karınlı fener köpek balığı ve güney fener kabuğu köpek balığında ilk defa gözlemlendi.

Söz konusu köpek balıkları, Yeni Zelanda'nın doğu kıyısındaki Chatham Rise'de yapılan araştırma esnasında keşfedildi. 180 cm'ye kadar büyüyebilen küt burunlu köpek balığı şu anda bilinen en büyük parlak omurgalı olarak kabul edildi. Araştırmacılar türü "ışıklı dev köpek balığı" olarak adlandırdı.

BİLİM DÜNYASI DERİN DENİZ EKOSİSTEMİ HAKKINDA ÇOK AZ ŞEY BİLİYOR

Araştırmacılar, bulguların derin denizlerdeki yaşama dair önemli keşiflere yol açacağını, çünkü, bu ekosistemin bilim tarafından üzerinde çok az çalışıldığını vurguladı.

Işıklı köpek balığı türlerinin hepsi okyanus yüzeyinden 200 ile 1000 metre derinlikte yani güneş ışığının ulaşamadığı mezopelajik veya "alacakaranlık" kuşağı olarak bilinen bölgede yaşadığı ifade edildi.