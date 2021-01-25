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Yeni Zelanda’da kuzu sürüsü trafiği felç etti

25.01.2021 11:30 | Son Güncelleme:
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Yeni Zelanda’da 3 bin kuzuyu kırktırma işlemi için köprüden geçmeye çalıştı. Trafiğin aksamasına neden olan olanlar kameraya yansıdı.

Yeni Zelanda'nın Hawke’s Bay bölgesinde yaklaşık 3 bin kuzu Elsthorpe Caddesi üzerindeki Tukituki Nehri köprüsünden geçti. Kuzuların geçişi sırasında tek yönlü köprüde trafik aksadı.

Köprüden geçen kuzu sürüsüne bir araç ve birkaç köpek eşlik etti. O anlar kameraya yansıdı.Yerel medyada yer alan habere göre, Waipawa Kasabı ve Patangata Station sahibi Duncan Smith, kuzuların ona ait bir sürünün parçası olduğunu ve kırkılmaları için çiftliğine götürmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Kuzuların sahibi Smith kuzuların günün en az yoğun olduğu zamanına denk gelecek şekilde yola çıkarıldıklarını ifade etti.

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