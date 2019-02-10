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Yeni Zelanda’da orman yangınları söndürülemiyor

DÜNYA HABERLERİ  | 10.02.2019 07:16 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda, 1955 yılından bu yana ülkenin en büyük orman yangını ile mücadele ediyor. Ülkede yangın nedeniyle 3 bin civarında insan evlerinden tahliye edildi, acil durum ilan edilerek alarma geçildi.

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Nelson kentinde bulunan Güvercin Vadisi bölgesinden başlayarak yaklaşık 2 bin 100 hektarlık alanı etkisi altına alan yangın söndürülemiyor.

Yeni Zelanda’da orman yangınları söndürülemiyor

Çarşamba gününden beri devam eden ve acil durum ilan edilen bölgede 150’den fazla itfaiyeci ve 23 helikopter yangına müdahale ediyor.
Güney Adası'ndaki Nelson kentinde başlayan yangının 1955’ten bu yana ülkenin en büyük orman yangını olduğu belirtildi.
Öte yandan yangının bir çiftlikte başladığı ve yayıldığı aktarıldı.
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Yeni Zelanda yangın

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