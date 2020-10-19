Yeni Zelanda'da politikacıya 'yalan söyletmeyen' gazeteci viral oldu

Yeni Zelanda'da bir gazetecinin, genel seçim sürecinde korona virüsü salgını konusunda yanlış bilgi yayan bir siyasetçiyle canlı yayında yaptığı söyleşi viral oldu. Newshub programının siyaset editörü Tova O’Brien'ın, seçim sürecinde korona hakkındaki komploları yayarak oy toplamaya çalışan siyasetçi Jami-Lee Ross ile söyleşisi 7 milyondan fazla izlendi. Tova O’Brien, çok sayıda akademisyen ve gazeteciden de övgü aldı. 'KORKU VE HİSTERİYİ KAMÇILADINIZ' Programda, İlerle Yeni Zelanda (Advance New Zealand) partisinin eş başkanı Jami-Lee Ross, cumartesi günü düzenlenen seçimlerde parlamentoya girememesinin ardından canlı yayına çıktı. Ross, gazeteci O’Brien'ın siyasetle ilgili sorularına kaçamak yanıtlar verirken, bir noktada korona virüsünü griple karşılaştırıp 'ölüm oranlarının düşük olduğunu' söylemeye kalkıştı. Siyasetçinin sözünü kesen O’Brien, 'programında yalan söylenmesine izin vermeyeceğini' belirtip, "Ne yaptığınızı gayet iyi biliyorsunuz, toplumun hassas kesimleri arasında korku ve histeriyi kamçılıyordunuz" dedi.

One of the most amazingly savage interviews you'll ever watch. She has no chill whatsoever. It's like watching someone's anxiety dream pic.twitter.com/ceCAyiTM3g — Owen Jones ???? (@OwenJones84) October 18, 2020 'BU ZIRVALARI TELEVİZYONDA ANLATAMAZSINIZ' Ross yeniden komplo teorileriyle yanıt vermeye çalışınca O’Brien siyasetçinin sözünü kesip, "Hayır, hayır, hayır. Bu zırvaların hiçbirini duymak istemiyorum. Programa çıkıp gerçek olmadığı kanıtlanmış şeyleri anlatacaksanız, bunu yapamam" tepkisini gösterdi. 'YANLIŞ BİLGİ YAYAN BİR SİYASİ HAREKETİN PARÇASIYDINIZ' Ross, Yeni Zelanda tarihinin en yüksek oy oranıyla seçilen İşçi Partisi'nin politikaları hakkında 'sadece bazı sorular sorduğunu' savununca, "Yanlış bilgiyi yayan bir siyasi hareketin parçasıydınız" yanıtını aldı. 'RUHUNUZU SİYASİ HIRS İÇİN SATTINIZ' O’Brien Ross'a ayrıca, ülkede komplo teorilerini yaydığı için tepki çeken Billy Te Kahika'yla seçim öncesi neden ittifak kurduğunu da sordu. "Niçin Billy Te Kahika ile aynı yatağa girdiniz?" diyen gazeteci, "Billy Te Kahika sosyal medyada çok büyüyordu" yanıtını alınca "Ruhunuzu siyasi hırs için sattınız" dedi. Yeni Zelandalı gazeteci programı, "Hayal görüyorsun dostum" sözleriyle kapatmayı da ihmal etmedi. CNN: ABD'DE ÇOK SAYIDA HAYRANINIZ VAR O’Brien'ın bu tavrı, Covid krizi ve 'post-gerçeklik' tartışmalarının gölgesinde seçime hazırlanan ABD başta olmak üzere, dünyanın birçok yerinde övgüyle karşılandı. Görüntüler sosyal medyada viral olurken, CNN'in Washington temsilcisi Jack Tapper 'siyasi röportaj becerisi sayesinde O’Brien'ın ABD'de çok fazla hayranı olduğunu' söyledi.