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Yeni Zelanda’da tek vaka için 7 günlük karantina!

27.02.2021 15:36 | Son Güncelleme:
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Yeni Zelanda’da tek vaka için 7 günlük karantina!

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkenin en büyük şehri olan Auckland'de tespit edilen tek koronavirüs vakası nedeniyle kentte 7günlük karantina ilan etti. Ülkede Kovid-19 pandemisinin başlangıcından bu yana toplam 2 bin 372 koronavirüs vakası tespit edilirken, 26 kişi hayatını kaybetti.

Yeni Zelanda'da yalnızca bir kişide koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine ülkenin en büyük şehri Auckland’de 7 gün karantina ilan edildi. Basın toplantısı düzenleyen Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern tedbirlerin yarın yürürlüğe gireceğini söyledi.

Ülkenin geri kalan kentinde halka açık alanlarda Seviye 2 kısıtlamalarına tabi olmaya devam edeceğini belirten Ardern, " Hepimiz bir daha olmaz hissine kapılıyoruz. Dikkat etmek zorundayız. Birlikte bu sorunu da aşacağız" diye konuştu.

5 milyon nüfuslu Yeni Zelanda'da Kovid-19 pandemisinin başlangıcından bu yana toplam 2 bin 372 koronavirüs vakası tespit edilirken, 26 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi karantina

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