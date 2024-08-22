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  4. Yeni Zelanda'da yanardağ kabusu yaşanıyor! Uçuşlar iptal edildi

Yeni Zelanda'da yanardağ kabusu yaşanıyor! Uçuşlar iptal edildi

22.08.2024 19:08
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Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Beyaz Ada'da bulunan Whakaari Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Yanardağın püskürttüğü küller nedeniyle havalimanlarından yapılması planlanan 10 uçuşun iptal edildi ve 3 uçuş ertelendi. İşte detaylar...

Yeni Zelanda'da yanardağ kabusu yaşanıyor! Uçuşlar iptal edildi

Yeni Zelanda kabusu yaşıyor. Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Plenty Körfezi açıklarında bulunan Beyaz Ada'daki yanardağın püskürttüğü küller yaklaşık 1,2 kilometre yüksekliğe ulaştı.

10 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ 3 UÇUŞ ERTELENDİ!

Ulusal hava yolu şirketi Air New Zealand'den yapılan açıklamada, patlamanın ardından Tauranga ve Rotorua havalimanlarından yapılması planlanan en az 10 uçuşun iptal edildiği, 3 uçuşun da ertelendiği bildirildi.

Ülkenin yer bilimleri araştırma enstitüsü GNS Science'ın açıklamasında geçen hafta Whakaari'de yeni bir menfezin tespit edildiği ve volkanik külde artış olduğu belirtilmişti.

Popüler bir turizm merkezi olan adada yer alan Whakaari Yanardağı, Aralık 2019'da patlamıştı. Patlama sonucu 22 turist ölmüş, 25 kişi de ağır yaralanmıştı.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelanda Yanardağ
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